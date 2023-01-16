汽车制造商做出电动飞机的承诺，时间框架看起来很可疑，因为之前有不少车企都介入到空中飞行交通工具。尽管如此，让您大饱眼福的是 Archer Midnight这款飞行器，它获得了 Stellantis 1.5 亿美元的支持。

Archer 是一家位于加利福尼亚州的航空公司，它成立于 2018 年，计划于 2024 年某个时候在佐治亚州的一家工厂开始制造 Midnight eVTOL——它的第一款量产产品。Midnight 包含六个独立的电池组，续航里程约为 100 英里，充电时间为 10 分钟，非常适合快速周转的短途旅行。

最高时速约为 150 英里/小时，可容纳四名乘客（显然还有一名飞行员），同时它的有效载荷也超过 450 公斤。自 2020 年以来与 Archer 建立联系之后，Stellantis 对该公司的进步印象深刻（原型机在去年年底实现了首次垂直起飞到全速飞行的测试），因此决定注资并提供自己的制造专业知识和人员帮助让Midnight离开地面。

Stellantis 首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 表示：“过去两年来，我们一直与 Archer 密切合作，他们的独创性和坚定不移的交付承诺一直给我留下深刻印象。” “深化我们与 Archer 作为战略投资者的合作伙伴关系，并计划增加我们的股权，这表明 Stellantis 如何突破界限以提供从道路到天空的可持续移动自由。用我们的制造专业知识支持 Archer 是 Stellantis 将如何引领世界发展方式的重要动作。”