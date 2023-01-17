高度工程化输送带及精密部件包装领域的提供商Advantek, LLC（Advantek）今日宣布收购、总部位于马来西亚的精密包装辅助材料提供商LKTT Plastic Technology Sdn. Bhd.（LKTT）。此项交易的财务条款未予披露。

Advantek总部位于明尼苏达州伊登普雷里，在世界各地设有制造工厂。40余年来，Advantek的高度工程化特种包装输送带使全球最重要的高价值半导体及其他电子元器件供应商能够安全地输送和展现组装产品，包括计算机、手机、LED照明、医疗部件、智能电器、汽车及其他消费产品。

Advantek致力于在全球制造业务范围内为众多客户提供全系列的精密包装材料，赋予客户最佳效率和灵活性。2022年，Advantek与美国私人投资公司Cornell Capital开展合作，以加速这些举措的实施。

LKTT在输送带制造方面拥有十余年的丰富经验，专注于连接器、护罩及其他高度敏感外形因素的复杂设计。LKTT在东盟地区拥有稳固的客户关系，并将扩大Advantek的各项能力，以支持马来西亚、泰国和越南的众多客户。

Advantek首席执行官兼总裁Wim Goossens表示：“涵盖本地制造能力在内的客户服务是Advantek长期增值主张的关键组成要素。在马来西亚建立制造业务是我们继续实施自身战略计划的重要一步。我相信，通过收购LKTT，我们扩大了公司团队，纳入一个与我们共同怀有创新与持续改进价值观的团体，同时始终优先考虑客户的需要。”

Cornell Capital合伙人Allen Chu表示：“收购LKTT是一项重要的里程碑，Advantek希望通过在业内最全面的全球业务范围内提供最高质量的产品套件，继续扩大其市场领先地位。”