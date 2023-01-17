科济药业，一家主要专注于治疗血液恶性肿瘤和实体瘤的创新CAR-T细胞疗法公司，宣布与华东医药股份有限公司全资子公司华东医药（杭州）有限公司就科济药业BCMA CAR-T细胞产品泽沃基奥仑赛注射液（zevorcabtagene autoleucel，研发代号：CT053），达成在中国大陆地区的商业化合作。

CT053，泽沃基奥仑赛注射液（zevor-cel）作为科济药业领先的管线产品，是一款用于治疗复发/难治多发性骨髓瘤的自体CAR-T细胞产品。2022年10月，中国国家药品监督管理局（NMPA）受理CT053的新药上市申请（NDA）。基于华东医药强大的市场推广能力及营销网络，科济药业授予华东医药泽沃基奥仑赛注射液在中国大陆地区的独家商业化权益。

对于此次合作，科济药业董事会主席、首席执行官、首席科学官李宗海博士表示：“华东医药拥有在中国大陆地区丰富的商业化经验和成为肿瘤治疗领域领军者的战略目标，这为双方建立强大、共赢的战略合作伙伴关系奠定了坚实的基础，对于多发性骨髓瘤的治疗，虽然近些年有些突破，但依然存在较大的未满足医疗需求。泽沃基奥仑赛注射液是一款具有差异化的 BCMA CAR- T细胞疗法，在临床试验中展现了优秀的安全性和有效性，目前已被中国国家药品监督管理局（NMPA）受理新药上市申请，并纳入优先审评。我们相信此次合作将加速泽沃基奥仑赛注射液在中国的成功商业化。”

华东医药董事长吕梁表示：“科济药业是肿瘤领域细胞疗法的领军者，具备细胞疗法端到端的早期研究、临床开发和生产能力。我们很高兴与科济药业合作，负责CT053在中国大陆地区的商业化。CT053是一款临床疗效卓越的创新疗法。借助华东医药在血液领域强大的商业化能力，华东医药将致力于让CT053惠及更多中国多发性骨髓瘤患者，延长患者的生存期并提高生活质量。”

根据协议条款，科济药业将获得2亿人民币的首付款，并有权获得最高不超过10.25亿人民币的注册及销售里程碑付款。科济药业将继续负责 CT053 在中国大陆地区的开发、注册和生产。