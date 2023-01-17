创新型柑橘纤维企业Fiberstar, Inc.推出了一系列新型有机柑橘纤维——Citri-Fi 400系列。这些新型柑橘纤维是为了满足对天然、可持续和有机食品成分日益增长的需求。推动需求增长的市场驱动因素包括消费者健康和保健行动的提升、供应链挑战带来的水解交替供应受限以及可持续商业实践的知名度提高。

Fiberstar, Inc.总裁兼首席执行官John Haen表示：“我们很高兴能将这些新的有机柑橘纤维添加到我们的产品组合中。John Haen. 这一系列的有机产品拓展进入了一个新市场，将使Fiberstar增加销售额。”

与Citri-Fi 100旗舰系列产品一样，这款全新的Citri-Fi 400有机系列产品也是柑橘榨汁过程中的副产品。不可溶解和可溶解的纤维以完好无损的原生果胶形式进行纤维配比，具有保水和乳化特性，并且口感良好。基于双重功能性，在使用率不到1%的情况下，Citri-Fi 400可改善多种食品和饮料的质地、稳定性和营养。除了肉类替代品和乳制品替代品等植物性食品外，这些食品还包括面包、乳制品、肉制品、调料、酱汁和冷冻食品。

Citri-Fi 400是获得USDA认证的有机产品，并被欧盟认证为有机来源。这款经过升级的有机柑橘纤维系列产品是非转基因、非过敏、不含面筋，且不含食品添加剂。标签选项包括柑橘纤维、干柑橘皮渣或柑橘粉。

Fiberstar 是一家私营创新生物技术公司，专注于通过生产和销售增值型植物食品成分来提高食品性能。Fiberstar总部位于威斯康星州里弗福尔斯，生产工厂设在佛罗里达州和威斯康星州，产品行销全球超过65个国家和地区。