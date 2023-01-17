近日，华为在中国移动e企组网新品发布会上发布了业界首款2000Mbps全光小微企业组网产品——华为FTTR星光B30系列。

目前，小微企业传统自组网方案有三大痛点：Wi-Fi体验差、带机量不足和网络运维难。为满足企业网络更高带宽、更多联接和更低时延的需求，华为推出新一代FTTR全光小微企业星光B30系列，基于光和Wi-Fi深度融合的C-WAN架构，打造小微企业高品质用网体验，助力数字化转型，并将应用于中国移动e企组网尊享方案。

星光B30具备智联、智优、智简三大优势：

智联：通过智能联接业务应用，以三大优势构筑高品质Wi-Fi网络。智享带宽：智能感知Wi-Fi空口的传输情况，实现2G带宽按需扩频加速，超大文件共享“零等待”；智多联接：智能调度空口资源，实现300用户并发“零卡顿”；灵动覆盖：采用全向、定向、双波束多模一体的灵动天线，实现全场景覆盖“零死角”。

智优：支持智能感知网络使用情况，实现三大体验优化。一键优享：支持带宽智能调度，优先保障VIP用户的用网体验；一键加速：优先保障top 30的办公类App的使用体验，平均时延降低80%以上；一键优化：手机App管理，支持六大维度的网络调优。

智简：极简架构灵活部署，智能防护保障网络安全。极简的P2MP网络架构，最大支持2千米超远距覆盖；业界首创PoF现场成端器，2分钟制作一个光电复合缆接头，省时省力；支持软件安全、固件安全、链路安全三级安全保障，全方位保障企业网络安全。

在服务方面，华为联合运营商提供5A一站式服务能力，包括Accurate精准规划，Agile敏捷开通，All-In全面验收，AI-Based智能运维和Attentive贴心自助，为企业用户带来高品质服务。

华为光接入产品线总裁冯志山表示：“华为将携手中国移动以及其他行业伙伴，共同推动FTTR千兆全光小微企业星光B30系列产品的部署与发展，助力小微企业数字化转型。”