Komunal是一家总部位于印尼的金融科技初创公司。该公司近日宣布，已经获得了一笔850万美元规模的融资。

据悉，这笔融资由East Ventures领投，并得到了Gobi Partners、Skystar Capital、Sovereign’s Capital等机构的参投。

Komunal成立于2018年，旗下拥有DepositoBPR by Komunal和Komunal P2P Lending两条业务线。

其中，DepositoBPR by Komunal（BPR指农村银行，下称为DepositoBPR）旨在帮助印尼居民在无需亲自前往银行的前提下，以政府担保的存款利率在该国的农村银行中开展数字存款活动。据该公司表示，DepositoBPR为印尼的首个针对农村银行的市场平台应用。Komunal P2P Lending则也如该业务名称所述，是一个P2P借贷平台，致力于将当地有贷款需求的中小微企业同可以提供相应贷款的贷方联系起来。

在具体表现方面，据Komunal透露，自21年推出以来，已经有来自印尼19个地区的220多家农村银行加入了DepositoBPR平台。此外，Komunal也指出，2022年期间，公司已经向当地的农村银行和中小微企业提供了总计2.3亿美元的存款和贷款。

另有数据指出，2022年期间，Komunal的贷款业务较上年的5000万美元增长了350%。而该公司也表示，在今年，公司有望处理总计5亿美元的交易额。

针对这笔资金的用途，Komunal表示，接下来将进一步加大针对印尼新农村银行生态的建设，从而推进其普惠金融目标的实现。