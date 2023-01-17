Munro Vehicles 展示了其首款越野电动车 MK_1，这是四十多年来首次将汽车制造业带回苏格兰。MK_1 是一款专为越野性能而设计的五座全电动多用途车。Munro 的 CEO Russell Peterson 建议“把它想象成一台机器而不是一辆汽车”。

入门级，恰当地命名为“实用”车型，起价为 49,995 英镑（不含增值税），配备 61.2kWh 电池和 220kW 电动机。预计其续航里程为 141 英里或运行时间为 12 小时，最大有效载荷可达 1,000 公斤，扭矩为 443 磅英尺。为 Range 版本再增加 10,000 英镑，您将获得 186 英里或 16 小时的运行时间以及带有 220kW/295bhp 电动机的 82.4kWh 电池。由于车辆专为崎岖的越野追求而设计，因此 0-60 英里/小时的时间并不具有开创性，除非您选择顶级性能模型。4.9 秒的加速表现，最高时速为 80mph，Performance 以 280kW/375bhp 的电动机发挥最大作用，可提供 516lb ft 的扭矩。这意味着顶级规格能够牵引高达 3,500 公斤的重量，增值税前的价格从 69,995 英镑起。

Munro 的联合创始人 Ross Anderson 强调了 MK_1 的越野性，并附上一句注释“如果你 99% 都在路上，MK_1 可能不适合你”。对于英国市场，它主要针对农业应用，但该公司也将目光投向了北美采矿、林业和建筑领域的客户。理论上，MK_1 的设计使用寿命约为 50 年，并定期进行维护和保养。

该车辆目前处于小批量生产阶段，这意味着前后轴可以非常靠近车辆的边缘，并且仍然有资格上路。这样做的好处是其进近角和离去角显着增加，分别为 84 度和 51 度。离地间隙为 480 毫米，如果您足够勇敢，它应该涉水达 800 毫米。

在内部，被剥离回基本控件，这些控件都是标准的防水按钮，可以轻松更换。该车辆设计坚固耐用，但易于维修，整个车辆采用多个标准部件，有助于降低生产和维护成本。中控台上有两个 USB C 端口、两个无线充电板和两个三针插头点。仪表板上有一个与 Apple CarPlay 和 Android Auto 兼容的小型触摸屏。为了让电池充满电，可以选择交流充电，可以在三个半小时内充满电，也可以选择直流充电，可以在半小时多一点的时间内充满电。电池组本身保证在至少八年或 100,000 英里内提供其原始容量的 80%，之后可以由 Munro 进行修复或更换。

2023 年，Munro 将展示 MK_1 的皮卡版本以及其他迭代版本，包括单人驾驶室、六轮车和平板车模型，所有这些都在筹备中。明年，Munro 的东基尔布赖德工厂将生产 50 辆汽车，然后于 2024 年转移到苏格兰中部的一个专门建造的工厂，到 2027 年将年产量扩大到 2,500 辆。