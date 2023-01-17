Abarth 改装了全电动菲亚特 500，使得它看起来是个超酷的电动小钢炮。Abarth 使用与顶级菲亚特相同的 42kWh 电池，但在这里你得到一个 149bhp 的电机，以 173lb ft 的扭矩推动前轮。Abarth 表示，这款 500e 比 595“在城市和郊区驾驶中都更快、更令人兴奋”，重量分布得到改善，轴距更宽，扭矩更大。

我们被告知 0-62mph 需要 7.0 秒，并且 500e 在 Balocco 的 Misto Alfa 测试跑道上比 178bhp 695 快了一秒多。实在令人惊叹。共有三种驾驶模式 – Turismo、Scorpion Street 和 Scorpion Track – 以及 85kW 快速充电，可在一些“充满活力的”阿巴特式驾驶后为电池充电。我们也知道 Abarth 喜欢一点噪音，因此当您打开汽车时会发出“吉他声”，当您第一次超过 12 英里/小时时会播放“弹奏吉他声”，然后“声音发生器”会提供通用汽油发动机噪音。

您在上面看到的汽车是“Scorpionissima”发布版，配备了所有可能的选项，包括 18 英寸钻石切割轮毂、10.25 英寸中央触摸屏和 7.0 英寸数字表盘显示屏。哦，Abarth 推出了一个新的“带电”蝎子标志，它看起来就像一只极酷的蝎子。