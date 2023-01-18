苹果推出了搭载 M2 Pro 与 M2 Max 芯片的新款 14 与 16 英寸 MacBook Pro。在这两款芯片的驱动下，MacBook Pro 在处理对性能要求极高的专业任务时，相比搭载最快 Intel 芯片的 MacBook Pro 速度大大提升，如特效渲染速度提升最高达 6 倍，校色速度提升最高达 2 倍。MacBook Pro 的电池续航时间创下 Mac 机型新纪录，最高可达 22 小时。新款 MacBook Pro 还加强了连接性能，支持高速 Wi-Fi（中国大陆尚不支持 Wi-Fi 6E），连接速度比前代机型提升最高达 2 倍，同时 HDMI 端口首次支持连接 8K 显示器。M2 Max 配备最高 96GB 统一内存，让创意工作者可以处理 PC 笔记本电脑无法运行的大型场景。MacBook Pro 还配备了 Liquid 视网膜 XDR 显示屏、丰富的连接方式、1080p FaceTime 高清摄像头、六扬声器音响系统及录音棚级麦克风。新款 14 英寸及 16 英寸 MacBook Pro 将于 1 月 19 日起即可订购，并将于 2 月 3 日（周五）起正式发售，起售价为 15999 元。

MacBook Pro 上搭载的 M2 Pro 芯片配备了 10 核或 12 核中央处理器，包括最多 8 颗高性能核心和 4 颗高能效核心，性能较 M1 Pro 芯片提升最高可达 20%。M2 Pro 芯片的统一内存带宽比 M2 芯片提升一倍，高达 200GB/s，并提供最高达 32GB 的统一内存，帮助用户高速处理大型项目、运行多个专业级 app。新一代图形处理器配备了最多 19 颗核心，图形性能提升最高可达 30%；神经网络引擎速度提升 40%，加速视频解析和图像处理等机器学习任务。M2 Pro 芯片强大的媒体处理引擎可高速处理最常见的视频编解码器，大幅提升视频回放与编码速度，同时保持极低的功耗。

MacBook Pro 现已支持高速 Wi-Fi（中国大陆尚不支持 Wi-Fi 6E），无线连接速度提升；同时支持通过更先进的 HDMI 端口以最高 60Hz 连接 8K 显示器，以最高 240Hz 连接 4K 显示器。这些新功能进一步加强了 MacBook Pro 原已具备的多用连接选项，包括 3 个高速连接外部设备的雷雳 4 端口、1 个 SDXC 卡槽，以及 MagSafe 3 充电端口。

搭载 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的新款 MacBook Pro 1 月 19 日起接受订购。中国大陆的顾客可通过 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 进行订购。搭载 M2 Pro 和 M2 Max 芯片的 MacBook Pro 将于 2 月 3 日（周五）起在澳大利亚、中国大陆、香港、日本、澳门、新西兰及新加坡正式发售。

搭载 M2 Pro 芯片的新款 14 英寸 MacBook Pro 起售价为 RMB 15999 ，教育优惠起售价为 RMB 14799 ；搭载 M2 Pro 芯片的新款 16 英寸 MacBook Pro 起售价为 RMB 19999 ，教育优惠起售价为 RMB 18399 。