苹果推出了由 M2 与全新 M2 Pro 芯片驱动的新款 Mac mini。在 M2 芯片加持下，Mac mini 比以往更加强大实用，全新起售价为 RMB 4499。搭载 M2 与 M2 Pro 的 Mac mini 带来更快表现、更多统一内存及先进连接性能，M2 机型支持同时连接最多 2 台显示器，M2 Pro 机型支持同时连接最多 3 台显示器。新款 Mac mini 1 月 19日 起接受订购，2 月 3 日（周五）起正式发售，搭载 M2 的 Mac mini 起售价为 RMB 4499，搭载 M2 Pro 的 Mac mini 起售价为 RMB 9999。

相比前代 Mac mini 的芯片，M2 和 M2 Pro 芯片为 Mac mini 带来了更快的新一代中央处理器和图形处理器、更高的内存带宽和更强大的媒体引擎，实现卓越性能和行业领先的能效表现。两款 Mac mini 机型均配有先进散热系统，实现持续高性能输出。

搭载 M2 的 Mac mini

搭载 M2 的 Mac mini 配备 8 核中央处理器（包括 4 颗高性能核心和 4 颗高能效核心）以及 10 核图形处理器。对于需要完成更繁重任务的用户，搭载 M2 的 Mac mini 也能胜任艰巨工作。得益于最高 24GB 统一内存和 100GB/s 内存带宽，使用 Adobe Photoshop 编辑图像等任务相比前代机型速度提升最高可达 50%。M2 还为 Mac mini 带来了 ProRes 加速，让 Final Cut Pro 视频编辑等任务提升至原来的两倍。M2 机型支持以 30 fps 帧率同时播放最多 2 条 8K ProRes 422 视频流，或者以 30 fps 帧率同时播放最多 12 条 4K ProRes 422 视频流。Mac mini 的综合性能领先最畅销的 Windows 台式电脑最高可达 5 倍。

搭载 M2 Pro 的 Mac mini

M2 Pro 首次为 Mac mini 带来专业级性能表现。M2 Pro 搭载最高 12 核中央处理器（包括 8 颗高性能核心与 4 颗高能效核心）与 19 核图形处理器，内存带宽比 M2 翻倍，达到 200GB/s，支持最高 32GB 内存。新一代神经网络引擎比 M1 提速 40%，加速视频解析和图像处理等机器学习任务。M2 Pro 强大的媒体引擎可高速处理常见的视频编解码器，支持以 30 fps 帧率同时播放最多 5 条 8K ProRes 422 视频流，或者以 30 fps 帧率同时播放最多 23 条 4K ProRes 422 视频流，大幅提升视频回放与编码速度，同时保持极低的功耗。相比搭载性能最强的 Intel 芯片的 Mac mini，M2 Pro 机型速度提升最高达 14 倍。

Mac mini 继续通过多种端口提供丰富的连接选项。M2 机型配备了 2 个雷雳 4 端口并支持同时连接最多 2 台显示器。M2 Pro 机型则配备了 4 个雷雳端口并支持同时连接最多 3 台显示器。此外，M2 Pro 机型还支持连接 1 台 8K 显示器，这对于 Mac mini 而言尚属首次。两款机型均配备 2 个 USB-A 端口，1 个 HDMI 端口，1 个千兆以太网端口（可选配 10Gb 以太网端口），以及 1 个升级的耳机插孔，支持高阻抗耳机。无线连接方面，这两款机型均支持最新标准的高速 Wi-Fi（中国大陆尚未支持 Wi-Fi 6E），比前代提速最高达 2 倍，同时支持蓝牙 5.3。

价格与上市时间

搭载 M2 和 M2 Pro 芯片的新款 Mac mini 1 月 19日 起接受订购。中国大陆的顾客可通过 apple.com.cn/store和 Apple Store app 进行订购。从 2 月 3 日（周五）起，搭载 M2 和 M2 Pro 芯片的 Mac mini 将面向澳大利亚、中国大陆、香港、日本、澳门和新西兰顾客发售。搭载 M2 的 Mac mini 起售价为 RMB 4499，教育优惠起售价为 RMB 3699。搭载 M2 Pro 的 Mac mini 起售价为 RMB 9999 ，教育优惠起售价为 RMB 9199 。