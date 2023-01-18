苹果日前宣布推出两款新一代 SoC 芯片——M2 Pro 和 M2 Max。M2 Pro 芯片提升 M2 芯片原有架构，带来多达 12 核的中央处理器和多达 19 核的图形处理器，以及最高达 32 GB 的高速统一内存。M2 Max 芯片在 M2 Pro 的强大性能基础上更进一步，带来多达 38 核的图形处理器、翻倍的统一内存带宽，以及最高达 96GB 的统一内存。业界领先的性能功耗比，使 M2 Max 在性能及能效上成为遥遥领先世界的专业级笔记本电脑芯片。两款芯片还有增强的定制技术加持，包括速度更快的 16 核神经网络引擎和 Apple 强大的媒体处理引擎。M2 Pro 首次为 Mac mini 带来 Pro 级性能表现，而 M2 Pro 和 M2 Max 则使 14 与 16 英寸 MacBook Pro 颠覆性的性能与功能表现更进一步。

M2 Pro：升级表现助力 Pro 级工作流

M2 Pro 芯片采用第二代 5 纳米制程工艺，内部共计集成 400 亿只晶体管，相比 M1 Pro 芯片增加近 20%，相比 M2 芯片则增加了一倍。M2 Pro 芯片实现了 200GB/s 的统一内存带宽，为 M2 芯片的 2 倍，同时提供高达 32GB 的低延迟统一内存。新一代 10 核或 12 核中央处理器包含高达 8 颗高性能核心和 4 颗高能效核心，因此其多线程处理速度比 M1 Pro 芯片的 10 核中央处理器快达 20%。使用 Adobe Photoshop 等 app 处理高强度工作流时速度更快，而相较于搭载最快 Intel 处理器的 MacBook Pro， Xcode 编译的速度提升了最多 2.5 倍。

M2 Pro 的图形处理器高达 19 核，比 M1 Pro 芯片还多 3 颗核心，同时采用更大的 L2 缓存。图形处理速度比 M1 Pro 芯片提高达 30%，图像处理表现得到极大提高，带来媲美游戏主机的体验。

M2 Max：功能强大、能效出众，世界领先的 Pro 级笔记本电脑芯片

M2 Max 芯片内部集成了 670 亿只晶体管，比 M1 Max 芯片多 100 亿只，是 M2 芯片的 3 倍以上，将 Apple 芯片的功能和性能表现更推进一步。统一内存带宽高达 400GB/s，是 M2 Pro 芯片的 2 倍、M2 芯片的 4 倍，还支持高达 96GB 的高速统一内存。用户能瞬间开启大型文件，同时使用多个 Pro 级 app 工作也变得无比迅速流畅。

M2 Max 芯片配备新一代 12 核中央处理器，与 M2 Pro 芯片相同。图形处理器更加强大，配备 38 颗核心和更大的 L2 缓存。图形处理速度比 M1 Max 芯片提升最高达 30%。新 MacBook Pro 配备 M2 Max 芯片和 96GB 内存，能够处理图形密集的项目，这些项目其他系统甚至无法运行。从运行视觉特效到训练机器学习模型，再到拼接十亿像素图像，配备 M2 Max 芯片的 MacBook Pro 不论是接入电源还是仅靠电池供电，都能带来不可思议的性能表现。M2 Max 是全球专业级笔记本电脑中性能强大、能效出众的顶尖芯片。

定制技术带来功能拓展

M2 Pro 和 M2 Max 芯片带来最新的定制技术：