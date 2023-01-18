美国初创公司 Aska 在 CES 上展示了原型。Aska A5 是一款“飞行汽车”，它是一种电动 VTOL，具有很大的航程，同时能够在地面上行驶。该公司已开启预购，并有信心在 2026 年推出。

据该公司称，Aska 声称 A5 的续航里程为 250 英里或 400 公里，这似乎令人印象深刻，因为 VTOL 也有 SUV 的大小。诀窍在于使用汽油的增程器。不过，该公司似乎在认真对待“驾驶和飞行”的方法。这是一辆“真正的飞行汽车”，联合创始人兼首席执行官 Guy Kaplinsky 说。“Aska 的定位是将汽车的便利性与 VTOL 和 STOL 飞行的便捷性和高效性结合起来的新一代交通工具。”

Aska 规定在公路上的行驶速度为 70 英里/小时（113 公里/小时），飞行时的行驶速度为 150 英里/小时（241 公里/小时）。同时，A5 的尺寸应进一步支持从任何直升机停机坪垂直起飞或降落，同时在地面上也适合现有停车位。A5 也可以像任何其他 EV 一样充电。

关于这种驱动，Aska 提到了一种采用轮毂电机技术的专有动力系统，但没有深入探讨技术细节。这使得所有四个轮子都可以放置在机身外部，以获得 AWD 牵引力、更好的空气动力学性能，并最大限度地增加内部空间以容纳四名乘客。

在飞行模式下，带有六个旋翼的机翼展开，允许车辆垂直起飞或进行常规跑道起飞。该公司补充说，大机翼针对滑翔、平稳着陆和高效能源消耗进行了优化，而每个倾转旋翼都用于车辆控制。

“仅在美国，就有大约 15,000 个机场设有跑道，”联合创始人兼首席运营官 Maki Kaplinsky 解释说。他将不到五秒的起飞时间比作 F-18 超级大黄蜂战斗机从航空母舰上起飞的性能。

Aska A5 将主要提供按需乘车服务，该公司预计将于 2026 年推出该服务。Aska 设想，经过认证的飞行员会在客户家中接载他们——如果他们碰巧有直升机停机坪的话——并将他们送往目的地。或者在他们的目的地附近，以便他们可以驾驶最后一英里。

首席执行官卡普林斯基补充说，该车辆不仅可以满足消费者的需求，还可以看到“在应急响应使用、军事用途以及按需拼车移动服务方面的巨大商业潜力”。

虽然这听起来很超前，而且在“正常”生活中无疑难以合法化，但 Aska 自 2020 年以来一直与 NASA 合作。他们签署了一项为期五年的太空法案协议，以参加由美国联邦航空局联合组织的先进空中机动性全国运动。2022 年，美国联邦航空局通过其接纳委员会接受了 Aska，因此该公司现在正在努力进行型式认证。据 Aska 称，全面飞行测试将在 CES 之后开始。

Aska 成立于 2018 年，在加州洛斯阿尔托斯和山景城设有公司和工程设施。至于声称这是世界首创，奥迪的Pop Up Next概念突然浮现在脑海中。这家汽车制造商和空中客车公司于 2019 年停产，正在研发一种双座客舱，可以与汽车或飞行模块结合使用。