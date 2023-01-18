随着东南亚数字化进程的加速发展，现阶段，该地区的数字采用率也在呈现出更大的规模水平。然而，作为其迅猛势头的缩影，以网络安全为代表的衍生问题也在随之不断得到凸显。

根据IDC此前发布的一份数据指出，2021 年期间，东南亚组织在网络安全（包含服务、软件和设备）方面的支出达到了32亿美元。并且到2026年，该数字预计将以 13.6%的五年复合年增长率继续增长——届时，将达到61亿美元规模。在这样的背景下，围绕“网络安全”这一相对新兴的衍生领域为业务切入点的企业也自然迎来了新的机遇。而这也包括我们本次的主角Blackpanda。

Blackpanda是一家总部位于新加坡的网络安全初创公司。该公司于近日宣布，已经获得了一笔1500万美元规模A轮融资。

据了解，这笔融资由春华资本和基汇资本联合领投，并得到了WI Harper的参投。融资后，Blackpanda的融资总额达到了2300万美元。

Blackpanda由Gene Yu、Matt Pecot和Kevin McCaffrey于2015年联合创立，主要致力于通过其保险科技平台向客户提供数字取证和事件响应方面的网络安全服务。据介绍，Blackpanda的三位联合创始人都曾在美国陆军特种部队中有过服役，并且公司也主要由来自世界各地的军事特种部队、情报人员、法医、有执法背景的安全专家组成。值得一提的是，该公司也自称是这些地区中的首家此类型的网络安全公司。

目前，Blackpanda主要在东南亚和东亚地区展开服务。而针对这笔资金的用途，据该公司表示，接下来将进一步推进其网络安全服务的发展。

作为Blackpanda本次融资的背景，有数据指出，2021年期间，有近一半的新加坡企业遭受到了网络攻击。