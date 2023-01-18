中国制造商比亚迪已开始向印度阿达尼集团交付一批 304 辆电动卡车。比亚迪Q1R电动卡车目前正在海运途中前往印度阿达尼集团的四个港口，在那里它们将用作码头牵引车。

阿达尼集团总共订购了 400 辆比亚迪电动卡车，全部计划于今年晚些时候投入使用。这些将在 Ennore、Katupalli、Hazira 和 Mundra 的港口投入运营。其中五辆电动卡车已经到达卡图帕利港并开始运营。

阿达尼集团是一家印度跨国公司，以采煤活动等而闻名。该集团还是印度最大的港口开发商和运营商。

比亚迪Q1R是一款近六米长的拖挂卡车，整车净重8吨，整车总重近42吨。由于 Q1R 不是为更长的距离而设计的，而是专门为这样的配送和物流操作而设计的，因此 217 kWh 的电池（与比亚迪的 LFP 电池一样）足以行驶 100 公里。使用 40 kW AC（六小时）或高达 120 kW DC（两小时）进行充电。永磁同步电机可产生 180 kW 的功率和 1,500 Nm 的扭矩。

这是比亚迪在印度港口业务的首个重型电动卡车大订单。比亚迪亚太区汽车销售事业部总经理刘学良表示：“比亚迪绿色新能源技术应用于阿达尼港，将助力印度港口和印度市场尽快实现碳中和，实现可持续、可持续发展。零排放发展。这对于比亚迪在印度乃至亚太地区的电动卡车业务发展具有重要意义，也是一个起点。”

Adani Group 计划在 2023 年部署全部 400 台电动拖挂卡车。根据比亚迪在宣布大订单时的说法，Adani Group 声称希望到 2025 年“可持续”地运营其港口，但没有提供具体的进一步细节。