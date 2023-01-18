比亚迪英国的第一家门店将于 2023 年第一季度开业，随后不久将开始销售汽车。首批确认的经销商合作伙伴包括 Pendragon、Arnold Clark Automobiles、Lookers Motor Group 和 LSH Auto Holdings。首款在英国上市的比亚迪汽车将是 BYD Atto 3。更多英国经销商合作伙伴、产品和定价信息将在未来几周内得到确认。

2022年是比亚迪再创新高的一年，全球新能源汽车销量超过 180 万辆。接下来，比亚迪品牌希望在 2023 年实现又一年的增长，这得益于在挪威试点市场取得成功并扩展到以色列后在多个欧洲国家推出。

比亚迪此前还宣布了哪些车型将跟随 Atto 3 电动 SUV出海，计划推出唐和汉，但尚不清楚这些车型选项何时会推出。在宣布他们的电动汽车三人组一个月后，比亚迪宣布还计划提供其 Seal 电动轿车，该轿车将于 2023 年推出。有报道称，比亚迪还希望在欧洲销售 Dolphin 海豚紧凑型电动汽车，将瞄准少数汽车制造商一直服务的利基市场，但目前尚不清楚何时或是否会发生这种情况。

“比亚迪战略的一个重要原则是与最好的合作伙伴合作。我们选择了具有专业知识和地理足迹的经销商集团，以提供卓越的客户服务，”比亚迪欧洲和国际合作部总经理兼董事总经理迈克尔舒说，并补充说：“我们将开始在合作伙伴所在的地区建立网络占主导地位，可以最好地展示我们的新型号系列。”

为满足欧洲对电动汽车的需求，比亚迪去年底宣布在欧洲建立乘用车工厂。比亚迪有宏大的计划：仅在德国，比亚迪就希望在 2026 年销售六位数的电动汽车。