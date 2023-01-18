近日，宁德时代与全球应用安全科学专家UL Solutions签署战略合作谅解备忘录，携手推动电池储能系统和动力电池更加安全可靠地落地应用。

根据备忘录，宁德时代将启动申请UL 9540A的WTDP认可实验室。UL 9540A是评估电池储能系统大规模热失控蔓延情况的测试标准。获得UL Solutions的WTDP认可实验室资质后，宁德时代能够在UL Solutions人员的监督下，使用自有实验室测试设备进行UL 9540A测试，从而进一步提高产品测试效率，缩短产品上市周期。

作为国内首家启动申请UL Solutions UL 9540A WTDP认可实验室的企业，宁德时代具备各层级、全方面的测试验证能力。目前，宁德时代已获得了UL Solutions授予的UL1973储能和动力辅助电池标准、 UL 9540储能系统和设备标准以及UL 2580动力电池标准的WTDP认可实验室资质。

宁德时代明星产品户外液冷储能电柜EnerOne和集装箱式液冷储能系统EnerC双双获得了最新版UL 9540A测试报告，标志着宁德时代成为国内首家获得UL Solutions最新版电芯、电柜、集装箱层级全系列UL 9540A测试报告的企业。

此外，双方将发挥各自优势，在锂电池的安全、环保等领域的标准研究开展深入合作，参与储能电池和动力电池相关标准的研究修订。双方还将共同探讨在减少碳排放以及其他可持续发展方面的业务合作。

“电池存储技术对于加快化石能源向可再生能源转型至关重要，同时也在应对气候变化和碳排放方面发挥着越来越重要的作用，” UL Solutions执行副总裁兼测试、检验与认证业务集团总裁周威方表示，“我们很高兴能与宁德时代合作，携手推动储能电池和动力电池安全性能的提升。”

“我们期待能够通过与 UL Solutions 的合作，进一步完善和提升储能系统安全检测和评判的科学性和完整性， 提升对储能系统的全面实证能力。”宁德时代副总裁谭立斌表示，“我们将用最先进的电池技术推动储能系统的安全应用落地，加速全球能源转型，创造更加绿色美好的未来。”