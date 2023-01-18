根据Counterpoint对印度制造的最新研究报告，“印度制造”电视的出货量在2022年第三季度（7月至9月）环比增长33%至500多万部。在电子可穿戴设备方面，TWS领域在本土制造中处于领先地位，近37%的出货量来自印度。

高级研究分析师Prachir Singh谈及本土制造业生态系统时表示：“在节假日期间，电视市场环比增长强劲，从而推动了消费者需求，并增加了本土制造业的出货量。在2022年第三季度，前五大制造商本土制造的电视出货量超过55%。在智能手表、TWS、平板电脑和颈带等领域，本土制造业也继续保持强劲。TWS领域的本土制造份额从上季度的16%增至2022年第三季度的37%。Bharat FIH、Padget、Avishkaran和Optiemus是前四大品牌，累计占本土制造的TWS出货量的近90%。在平板电脑领域，三星、Dixon和Wingtech本土制造的出货量超过90%。然而，在智能手表领域，Optiemus在本土制造业处于主导地位，出货量超过90%。”

研究分析师Priya Joseph谈及印度政府的关注重点时表示：“在印度制造主题下，本土制造业不限于智能手机制造，亦涵盖音频产品、可穿戴设备和电动车等领域。印度正在不懈努力发展成为全球价值链中的重要参与者，目前还在发展半导体制造业。古吉拉特邦等众邦甚至出台了自己的半导体政策，并正在进行相关的改革和政策转变（如卡纳塔克邦的劳动力及土地改革），以充分利用印度在该领域的潜力。”