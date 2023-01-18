意大利电动摩托车品牌 Energica 已在日本和澳大利亚开始销售其高性能摩托车。首批电动摩托车计划于 2023 年第一季度抵达这两个国家。Energica 旨在加强其在东盟地区的市场地位。

日本已经有一些 Energicas 上路了，因为制造商已经在 2020 年与 Estar 建立合作伙伴关系，向日本进口摩托车。现在公司自己接管分销。日本约有 1000 万辆两轮车注册，仅 2021 年就售出了 83,000 多辆发动机容量超过 250 cc 的摩托车，这是 Energica 的目标市场。

在澳大利亚，Australian Electric Motor Co. 与 Energica 合作，在澳大利亚和新西兰提供一系列优质电动摩托车。声明称，这两个国家的摩托车销量最近都升至 15 年来的新高，使得“这些市场对于进一步扩展电动汽车来说有利可图”。

Energica 总部位于意大利，但归美国的 Ideanomics 所有。“Ideanomics 致力于将 Energica 的足迹扩展到全球，”Ideanomics Mobility 董事总经理 Robin Mackie 说。“进入日本和澳大利亚的新市场将有助于实现我们预期的强劲第四季度和长期稳定的收入增长。”