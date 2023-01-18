Leclanché 表示，它已被选为为 Stena Line 和 Brittany Ferries 建造的两艘混合动力船的电池供应商。“E-Flexer”渡轮将成为世界上最大的混合动力船，在英国和法国之间运行，交付工作进展迅速。

Leclanché 预计将在 2024 年和 2025 年交付其电池系统，每个电池系统的容量为 11.3 兆瓦时，最大电流为 940 伏特.据报道，这似乎甚至超出了这家瑞士公司在 2022 年 6 月首次展示其最新一代电池系统 Navius MRS-3TM 时发布的初始数据。

它建立在前几代产品的基础上，Leclanché 补充说，新系统提高了电池能量密度、模块化和安全性。MRS-3 还具有液体冷却功能，可实现更紧凑的设计，能量密度最高可提高 50%。MRS3 架子有七种不同的高度可供选择。这些模块具有防水保护功能，并包括根据主从原理进行的电池管理，以提高故障安全性和液体冷却能力。

至于与 Stena Line 的新项目，空间将不是最大的问题。E-Flexer 渡轮全长 195 米，由 Stena RoRo（Stena Line 的子公司）与 Brittany Ferries 合作设计，用于汽车上下。他们将与 Brittany Ferries 签订为期 10 年的租约，在英国朴次茅斯与法国圣马洛和卡昂港口之间运营。该船的混合动力推进系统可以使用液化天然气 (LNG) 燃料和 Leclanché 的第三代电池系统。

“Stena 是技术先进船舶开发的领导者，也是绿色航运转型的早期参与者，”Stena RoRo 新造船总经理 Staffan Stenfelt 说。“我们很高兴能与 Leclanché 合作实现这一混合技术的重要里程碑，并展示灵活性在建造能够适应最新技术发展的下一代船舶方面的重要性。”Stena Line还与沃尔沃集团和斯堪尼亚等合作伙伴在斯堪的纳维亚半岛开展电动航运项目。

Leclanché E-Mobility 首席执行官 Phil Broad 表示：“我们很高兴加入 Stena RoRo 和 Brittany Ferries 的努力，以支持海上运输的脱碳。” 他补充说，差异化电池技术和液冷系统是公司提名的关键因素。“另一个主要的竞争优势是，系统设计与我们的竞争对手相比具有明显的尺寸和重量优势，并且对于大型系统（例如为 Brittany Ferries 制造的系统）尤其具有成本效益。”

Leclanché已经被其他几个大型项目选中，包括为Scandlines 的 PR24 混合动力货运渡轮提供 10 兆瓦时的容量。在接到订单时，它是世界上最大的混合动力渡轮，以及世界上第一艘自主全电动集装箱船Yara Birkeland，其中使用了 Leclanché 电池。Leclanché 是少数电池系统供应商之一，其锂离子电池、电池组、模块和外壳在其位于德国威尔施泰特和瑞士 Yverdon 的自动化制造装配线上按照严格的德国和瑞士标准制造。