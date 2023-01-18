根据国际数据公司（IDC）全球个人计算设备季度跟踪报告初步结果，2022年第四季度，传统PC的全球出货量低于预期，出货量为6720万台，比上一年下降了28.1%。第四季度的出货量与2018年第四季度相当，当时市场受到英特尔供应挑战的制约。很明显，疫情对个人电脑市场的繁荣热潮已经结束，但尽管最近有所下降，2022年全年出货量仍远高于疫情前的2.923亿台。然而，随着大多数用户拥有相对较新的PC，以及全球经济的恶化，需求仍然令人担忧。

IDC移动和消费设备追踪公司的研究经理吉特什·乌布拉尼表示：由于过去几个月渠道库存过剩，引发了打折以刺激需求，许多渠道的平均售价（ASP）也随之下降。尽管做出了这些努力，成品PC和组件的库存管理仍然是未来几个季度的关键问题，并有可能进一步影响平均售价。供应端活动显示，许多大型厂商带着谨慎的态度进入2023年。但普遍认为，随着2024年整体市场的跟进，部分PC市场可能会在2023年末恢复增长。商业领域有几个增长的驱动因素，包括对Windows 10的支持即将结束和建筑更新周期，但消费市场在2023年及以后仍然是个未知数。

IDC全球移动和消费设备追踪公司的集团副总裁Ryan Reith表示：连续几个季度的下滑清楚地描绘了一幅个人电脑市场的暗淡画面，当然这些早有预知。2021个人电脑出货量接近历史水平，因此任何比较都将被扭曲。毫无疑问，当我们回顾这个时候，个人电脑市场的兴衰将是一个记录，但大量的机会仍然摆在面前。我们坚信市场有潜力在2024年复苏，我们也看到了2023年剩余时间里的机会。

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