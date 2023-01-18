隶属于中国小康集团的Seres品牌在布鲁塞尔车展上宣布在欧洲推出其纯电动SUV车型Seres 5。Seres 5 将于 3 月通过该品牌的欧洲分销网络发售。这款中型 SUV 在中国提供混合动力系统，Seres SF5，将作为纯电动汽车在欧洲推出，并提供三种型号：标准 2WD、高级 4WD 和旗舰 4WD。

标配 80 kWh LFP 电池，标准 2WD 版本应提供 500 公里的 WLTP 续航里程。Seres 仅说明了顶级版本的车辆功率输出：430 kW 和 960 Nm 的扭矩。Seres 给出这款 430 kW 全轮驱动版本的 WLTP 续航里程为 530 公里。这里安装了一块90千瓦时的半固态电池。Seres 的基本版起价为 63,900 欧元，全轮驱动高级版和旗舰版起价分别为 67,900 欧元和 74,900 欧元。

Seres 5 的尺寸为 4,710 x 1,930 x 1,620 毫米，轴距为 2,875 毫米，在竞争激烈的中端车型中竞争。制造商本身旨在将该车型定位为“运动型高级电动 SUV”。这也解释了相对较高的价格。然而，凭借上述续航里程和顶级车型在 3.7 秒内从 0 到 100 公里/小时的加速度，电动汽车也不必隐藏。这家中国公司尚未提供有关充电容量的任何信息。他们只说该型号“与欧洲 95% 的充电系统兼容”，并具有带 V2L 和 V2V 功能的内部插头。

另一个有趣的技术特征是底盘主要由轻质铝合金制成。在前部，电动 SUV 有一个带两个球形接头的双叉臂悬架，在后部有一个带梯形连杆的独立悬架。车顶线保持扫掠并向下倾斜到轮毂，据说这有助于产生 0.278 Cd 的风阻系数。至于外观，Seres 5 将提供八种外观颜色和五种内饰颜色，可以根据需要进行组合。

在驾驶舱内部，三个屏幕非常显眼：平视显示器、中央 15.6 英寸控制屏幕和 12.3 英寸 LCD 显示屏。作为一种选择，制造商还提供了所谓的豪华 85 英寸全景天际线，旨在扩大视野。至于车辆的连接性和 IT 功能，Seres 谈到了 18 种驾驶辅助功能、语音助手和语音控制等。

为赢得欧洲客户的信任，该公司强调其已将五家全球供应链合作伙伴纳入其中，其中包括 Astemo、Longhorn、博世、法雷奥、倍耐力和巴斯夫等知名品牌。制造商还为电池、电机和电控系统提供 8 年保修（最高 160,000 公里），并为车辆提供 4 年保修（最高 100,000 公里）。作为服务，承诺24小时紧急服务以及在线和离线客户服务。