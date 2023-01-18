铃木在印度汽车博览会上展示了纯电动概念车eVX。该概念车将于 2025 年成为面向全球市场的系列车型。它是一款紧凑型电动 SUV，尽管电池尺寸适中，但应该有相当大的续航里程——也有很大的吸引力。

eVX 长 4.30 米，宽 1.80 米，高 1.60 米，比 VW ID.3 稍大，使用在欧洲广泛使用的车型进行比较。eVX 比 Zwickau 制造的 ID.3 长 4 厘米，高 4 厘米。

铃木表示该车型的能量含量为 60 千瓦时——但是，没有关于这是毛值还是净值的信息。众所周知，ID.3 的总电量为 62 千瓦时，净电量为 58 千瓦时——更大的电池容量为 82/77 千瓦时，也可以作为选装件提供。

据说 eVX 具有未指定的全轮驱动。对于这款车，铃木表示续航里程为 550 公里——但是，这是根据印度 MIDC 标准。WLTP 的续航表现不知道。假设全轮驱动不是一个特别高效的系统，ID.3 可能可以很好地预览可能的 WLTP 值：ID.3 Pro Performance 的 WLTP 综合续航里程为 426 公里。然而，根据公布的图片，eVX 的空气动力学性能可能比 ID.3 差一些。

在外观方面，铃木 eVX 与大众明显不同：由于日本品牌与 Jimny 等车型具有越野传统，因此这款电动 SUV 采用现代四轮车的设计风格。前后悬短，门槛设计优化倾斜角度。然而，由于没有关于底盘的更准确的说法，该车型的越野性能能尚不清楚。

车型的其余部分保持相对强壮。理论上，电动汽车不需要陡峭的车头和长长的引擎盖，而轮拱和侧翼上的黑色塑料元素赋予 eVX 绝对坚固的外观。尽管如此，也有现代设计元素，例如连续的尾灯和摄像头外后视镜。此外，还选择了双色漆来隐藏A柱和B柱。