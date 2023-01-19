苹果推出了 HomePod（第二代）。HomePod 汇集了多项 Apple 技术与 Siri 智能，提供计算音频技术，支持播放沉浸式空间音频曲目。HomePod 带来管理日常任务、控制智能家居的便利新方式，用户可以使用 Siri 创建智能家居自动化功能，在家中触发烟雾或一氧化碳警报时获得通知，或者查看房间的温度与湿度——以上操作不必动手就能完成。新款 HomePod 从今日起可在线或通过 Apple Store app 订购，2 月 3 日（周五）起正式发售，售价为 RMB 2299。

新款 HomePod 的外观由无缝透声织网和背光触控板构成，提供白色与全新的午夜色两种外观，后者由 100% 再生织物构成，配有同色系编织电源线。

HomePod 定制研发的高振幅低音单元、振幅高达 20 毫米的强劲电机驱动振膜、内置低音均衡器麦克风、底部环绕着由 5 个波束成形高音单元组成的阵列。S7 芯片结合软件和系统感应技术，提供更先进的计算音频。

利用室内空间感应技术，HomePod 可识别附近表面反射的声音，判断是否靠近墙壁等表面，并对音频进行实时调整。5 个高音单元组成的波束成形阵列利用精确指向控制分离与定向传送直达声和环境声。

两个及更多 HomePod 或 HomePod mini 可解锁一系列功能。利用支持多房间音频的隔空播放技术，用户只要说“嘿 Siri”，或者触碰并按住 HomePod 顶部，就能用多个 HomePod 播放同一首歌曲，或在不同 HomePod 上播放不同歌曲，甚至使用多个 HomePod 进行广播，传话到各个房间。

用户还可以把两个 HomePod 放在一起，组成立体声组合。立体声组合不但可以分离左右声道，还能和谐地播放双声道音频，营造比传统立体声扬声器更宽广、更具沉浸感的声场。

利用超宽带技术，用户可以将 iPhone 上播放的任何声音，如喜爱的歌曲、播客甚至通话直接转移到 HomePod。房间中的任何人都可以拿着 iPhone 靠近 HomePod，播放建议会自动出现在 iPhone 屏幕上，从而轻松控制音频播放或获取个性化歌曲与播客推荐。HomePod 还能识别最多 6 个用户的语音，让所有家庭成员都能轻松聆听私人歌单、设置提醒和日历事项。

HomePod 的“查找”功能可以让遗落的设备播放声音，帮用户定位 iPhone 等 Apple 设备。用户还能向 Siri 询问好友或家人的位置（需要对方在“查找”app 中选择共享自己的位置）。

Matter 支持

去年秋季推出的 Matter 连接标准确保智能家居产品在跨生态系统工作时保持最高级别的安全。Apple 是 Connectivity Standards Alliance（连接标准联盟）成员，该联盟与其他行业领导者一起维护 Matter 智能家居连接标准。HomePod 可连接并支持 Matter 的配件，担任家居中枢，让用户出门在外也能远程控制。

价格与上市时间

HomePod（第二代）售价为 RMB 2299 （中国大陆），今日起通过 apple.com.cn/store 及 Apple Store app 对澳大利亚、加拿大、中国大陆、法国、德国、意大利、日本、西班牙、英国、美国及其他 11 个国家和地区的顾客开放订购，并于 2 月 3 日（周五）起正式发售。

HomePod（第二代）支持运行 iOS 16.3 或后续系统的 iPhone SE（第二代）及后续机型或 iPhone 8 及后续机型；运行 iPadOS 16.3 的 iPad Pro、iPad（第五代）及后续机型、iPad Air（第三代）及后续机型或 iPad mini（第五代）及后续机型。