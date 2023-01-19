在整个药物生命周期内提供原料药、药物产品与分析服务的全球合同开发和制造组织（CDMO）Cambrex今日宣布，公司已完成收购美国Snapdragon Chemistry，后者是一家为各种生物制药新老客户提供化学工艺开发服务的供应商。

Cambrex首席执行官Tom Loewald表示：“今天，我们欢迎来自Snapdragon的新同事加入Cambrex。凭借Snapdragon在API工艺开发方面的深厚科学专业知识，我坚信我们的客户必将看到这种组合的益处，我也很高兴能够与Snapdragon团队开展合作。”

Snapdragon首席执行官Matt Bio表示：“我为我们Snapdragon团队多年来取得的成就感到非常自豪。加入Cambrex，我们为众多客户和员工找到了理想的家园，我也期待着作为Cambrex的一员能够继续取得成功。”

Snapdragon Chemistry专门从事活性药物成分（API）批量和连续流程工艺开发，利用最先进的自动化技术及专有设备解决复杂工艺和分析开发相关挑战。Snapdragon总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，其70多名员工（有31名博士科学家）与当地科学界有着密切联系。

Cambrex将继续扩大其制药开发与制造专业解决方案组合，Snapdragon增强了公司在连续流程制造方面的专业知识，并补充了在北卡罗来纳海波因特工厂最近对连续流程开发能力的投资。