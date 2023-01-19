根据Canalys发布的最新报告，2022 年第四季度，全球智能手机出货量同比下降 17%。2022 年全年出货量下降了 11%，降至 12 亿部以下，因此不难看出所有厂商这一年都面临着极其严峻的挑战。尽管需求萎缩和郑州供应链问题的影响，苹果在第四季度仍重夺市场第一的宝座，并获得了有史以来最高的季度市场份额，达到25%。三星虽然在本季度以 20% 的市场份额屈居第二，但其也是全年出货量最大的厂商。尽管受到印度市场的影响，小米在第四季度的市场份额下降至 11%，但仍位列第三。OPPO和vivo均跻身前五，市场份额分别占比 10% 和 8%。

Canalys 研究分析师Runar Bjørhovde表示，“2022 年，智能手机厂商一直在艰难的宏观经济环境中生存。第四季度的市场表现是十年来最糟糕的，全年表现也是十年来最不理想的。渠道应对新库存方面过于谨慎，导致第四季度出货量较低。在厂商和渠道的促销活动激励下，假日销售季帮助其降低了库存水平。不仅前几个季度中低端需求下降，而且高端需求在第四季度也开始出现疲软。2022 年第四季度的市场表现与2021年第四季度的需求剧增、供应缓解形成了鲜明对比。”

Canalys研究分析师 Le Xuan Chiew 表示：“2023 年，厂商们将会更加谨慎，并优先考虑盈利状况来捍卫自己的市场地位。厂商们正在削减成本，以适应新的市场现状。与渠道建立强有力的合作关系对于保住市场份额具有重要意义，因为在艰难的市场条件下，渠道伙伴和厂商之间的谈判很容易出现裂痕。”

Chiew补充道：“Canalys预计 2023 年智能手机市场将会出现持平或略微增长，情况仍然较为严峻。尽管通胀压力将逐渐得到缓解，但加息、经济增长放缓和劳动力市场日益艰难等多重因素的影响将会抑制市场的发展潜力。这将对西欧和北美等已经饱和的中高端市场产生不利影响。虽然中国的疫情放开政策将提高国内消费者和企业的信心，但政府的刺激措施可能在六到九个月内才会显现效果，因此中国的需求在短期内仍将面临挑战。不过，一些地区可能会在2023 年下半年实现增长，尤其是东南亚地区，有望看到经济复苏的迹象，而且中国旅游业的复苏也有助于推动商业活动的开展。”