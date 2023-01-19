硬派越野车是汽车行业当中一个重要的品类，这个产品线承载着品牌的高端定位。同时，由于有着魁梧的身躯，往往也能容纳较多的技术，也由于硬派的身材，开到路上也能吸引众多的目光，所以在外观上也必须取胜。这也是一个对内在外在要求严苛的产品线，中国品牌在电气化发展的今天，终于自信地踏入了这块本属于外国品牌的领地。

北汽北京BJ60

中国车企对于硬派新能源车的探索不是一下子就到位的，是一个循序渐进的过程。市场上北汽做出了一个车型，就是BJ60，价格不算高端。在车辆的动力方面，该车在原有2.0T发动机的基础上增加了最新的48伏轻混系统之后，整车的动力系统将会接近270马力，同时也将会配备8速手自一体变速箱。

BJ60主打的是“家玩”概念，全家齐上阵，老人、孩子都必须考虑在内，让他们乘车出去玩要像家一样舒适。因此，BJ60摒弃了传统越野车“非承载车身+前独悬+后整体桥”的搭配方式，采用百万豪车才有的“非承载车身+四轮独悬”结构，在保证越野性能的同时有效提升操控稳定性，从根本上提升了越野SUV的驾乘舒适感。

性能方面，BJ60在保留了高通过性、非承载车身、分时四驱、前后差速锁等硬派越野要素的基础上，更进一步升级了可玩性，比如，加入了12档蠕行模式，优化透明底盘，首次搭载自主研发的ATS全地形控制系统，该系统具备运动、经济、舒适、雪地、穿越、沙地、泥地、岩石、涉水共9种模式，首次实现了分时四驱与驾驶模式切换联动，可提供17种驾驶组合，根据地形条件匹配最适宜的车辆设置，自动匹配动力、底盘和电器控制策略。

长城坦克500

还有一款车，就是长城的坦克500 PHEV。坦克始终认为技术创新必须以人为本，越野必须以保证用户生命安全为责任底线，秉持“越野+新能源”的技术路线，推出了坦克500 PHEV车型，以插电混动的方式为越野加“电”，解锁更多全新可能。坦克500 PHEV搭载的纵置P2混动架构，就是专为越野而生。

首先，这套混动架构采用并联模式，动力匹配逻辑更适用专业越野需求，可以保证持续大功率输出，即使在馈电情况下，只依靠发动机，依然可以满足越野需求；其次，TOD+差速锁机械四驱，让前后轴扭矩分配更灵活，即使只有一个车轮着地，也能依靠全部动力力量输出，轻松脱困；此外，这套混动架构还针对越野制定了更科学的SOC能量管理策略，不仅能智能化自主调整，还能实现用户自定义，让油电能量分配更合，实现动力和能耗的平衡。

坦克 500 PHEV 纯电续航超 100 公里、综合续航里程长达 790km，为用户解锁城市通勤低油耗时代。3.3kW 的放电功率，更让车辆承担起移动能源中心的角色，解锁户外各种充放电场景和轻奢玩法。此外，长续航版混动架构的能量控制系统，支持全局能量规划，智能化实现动力高效协作，有效提高用车全场景的能源利用率。

内饰方面，坦克500 PHEV混动版，散发出了非常高端的高科技气息，配有ACC自适应巡航、车内氛围灯、语音识别系统、感应雨刷、座椅电动调节、无钥匙进入、电动天窗、自动空调等等，满足日常的车型需求，空间方面，混动版尺寸依旧是，4878（5070）*1934*1905mm，轴距为2850mm，还提供五座和大七座两种版本可供选择。PHEV综合功率高达300KW，峰值扭矩也是高达750牛米，百公里提速6.6秒就能完成。

东风猛士917

再来看下猛士的布局。猛士M-Terrain、M-Terrain S 两款概念车在这之前实现全球首秀，从“东方醒狮”吸取造型灵感，演绎“雄魂”设计理念。两款概念车均基于东风自主开发的猛士智能越野架构M TECH，极致动力、全域通达，填补了中国豪华电动越野技术空白。M TECH架构是国内首个豪华电动越野综合技术解决方案，在平台、动力、越野三大领域，打造行业领先的硬核技术集群，包括：猛士滑板越野平台MORA、猛士动力MEGA POWER、猛士越野全地形智能解决方案M ATS。

猛士滑板越野平台MORA，是中国首个电动越野滑板平台；猛士动力MEGA POWER采用前后四电机驱动，是中国率先超过1000匹马力的动力平台，采用全球首个集成差速锁的两档变速箱，轮边扭矩超过16000牛米，零百加速仅需4.2秒。猛士越野全地形智能解决方案M-ATS可根据不同环境，智能选择最理想的越野模式，可实现“蟹行模式”。此外，猛士M-Terrain还创新性地搭载了东方鹰眼智能无人机系统、智能安防系统以及L3智能驾驶辅助系统等智能科技，进一步提升智能越野体验。

猛士汽车将于 2023 年内正式上市旗下最新大型 SUV 猛士 M18-2（内部代号）车型，上市后或将命名为 ” 猛士 917″。新车将基于 MTECH 猛士智能越野架构打造。

比亚迪仰望U8

比亚迪的硬派新车U8，或许是一个更好的答案，一下子踏进了电气化的路线。仰望U8是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野，意在用极致的四电机技术挑战极致的户外越野场景。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计，拥有极具豪华感的形面和强壮饱满的体量，兼具前卫硬朗。

让仰望U8能站上百万级越野车的舞台的，还是它所搭载的名为“易四方”的四电机驱动技术。该技术使得仰望U8的每个车轮均可搭载一个轮边电机，并可以实现对于每个车轮扭矩和动力输出等的精确控制。每个单机可以实现200-240kW的最大功率，单电机峰值扭矩在320-420N·m，电机最高的转速高达20500rpm，整车的综合马力超过1100匹，最高电驱效率达到97.7%，零百公里加速可以跑入3秒，这样的加速表现让很多市售跑车都汗颜。

借助于易四方的黑科技以及整车IP68的防尘防水，仰望U8可以做到横向行驶、原地掉头、高速爆胎保持稳定行驶、涉水漂浮行驶等众多让人感到匪夷所思的操作，并且能够更好的控制恶劣路况时的车身姿态，在越野、安全、性能等各方面均表现出众。仰望品牌继承了过往20年间，比亚迪集团构建的强大综合工业能力，力求以此掌握高端新能源汽车性能定义权。

总结

随着时间的推移，做为小众的硬派越野车，也开始被大众所接受。同时，中国品牌进入到这个领域，也实现了从无到有，从个别车型到多品牌开花的集团军作战方式。再加上这几年的电动技术成熟，各大国产品牌车企也累积了多年造车的技术，从而在这个品类上实现了聚集式的技术和科技融合，打造出了一定竞争力的产品。当然，电气化技术会成为加速器，也是突破点。后续，这些品牌需要做的是要打造软实力，包括品牌文化，服务等，还需要市场来考验。