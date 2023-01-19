根据 data.ai 发布的 2022 年 12 月中国非游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，非游戏厂商收入榜单前四名（按排名先后顺序）为字节跳动、欢聚集团、腾讯、美图，相比11月排名无变化。在榜单头部位置，微派网络排名前进3名获得第五。排名上升主要归功于微派网络旗下极具创新的社交类APP《WePlay》，用户可以在该应用中通过语音和聊天玩一系列的聚会游戏。在收入方面，《WePlay》目前最大的海外市场是台湾地区、日本和美国，12月该应用的聊天游戏进行一系列改进并推出新功能，同时在日本市场举办2022年大奖赛活动，为用户提供限定优惠及比赛。赤子城科技凭借《SUGO:Random Chat, Make Friends 》延续上月的良好表现，排名保持上升势头，前进2名获得第七。12月赤子城科技全球收入在美国、沙特阿拉伯和日本市场的带动下增长7%。

榜单腰部位置，快手排名上升2名至第十九。截至2022年12月，继2021年10月超越美国和台湾地区之后，快手目前在巴西的收入表现最好。12月，该应用在巴基斯坦的新增下载量最多，其次是巴西和印度尼西亚市场，这也表明快手将在今后如何优先考虑高增长的新兴市场。万兴科技表现较为突出，排名上升3名至第二十。《FilmoraGo》是万兴科技旗下一款视频剪辑类应用，该应用收入按月增长12%。截至12月，《FilmoraGo》已在iOS应用商店的至少54个市场中达到每日总收入排名第一，而美国、英国、印度、巴西和墨西哥是其收入份额最高的热门市场。

榜单尾部位置，米虫科技和TP-LINK排名上升幅度最大，前进3名，分别位列榜单第二十二和第二十四。米虫科技经营的娱乐类应用《Haochang Party》（全民Party），帮助用户实现实时K歌交友。该应用在台湾地区和美国这两大市场的带动下，收入按月增长8%。TP-LINK收入增长主要由于旗下应用《Tp-Link Tapo》，该应用在12月的收入增长了22%。目前，英国是其最大的市场。每年的订阅续费为收入增长做出极大贡献，应用内购买（IAP）收入”Tapo Care Premium (Yearly) – £97.99 “在iOS App Store跃升18%，占其在英国收入份额的20%以上。

12月中国非游戏厂商应用收入排行榜中，榜单头部位置《TikTok》稳居榜首，《BIGO LIVE》位居第二，相比11月排名无变化。榜单头部位置，《WePlay》排名上升1名至第三。《Remini》（你我当年）表现十分突出，排名上升3名至第十。《Remini》（你我当年）是一款照片编辑类应用，主要的功能是通过AI技术帮助用户修复照片及视频的画质。该应用12月进行了版本更新，增加了新功能 “AI头像”。在美国、日本和巴西市场的带动下，《Remini》（你我当年）收入按月增长25%。在美国，iOS 应用商店中的IAP “Remini Pro Weekly – $4.99 “订阅收入增幅最大，是该IAP上月收入的3.3倍。

榜单腰部位置，《MeituPic》（美图秀秀）在12月榜单中排名上升幅度最大，排名前进5名至第二十。在台湾地区、美国和泰国市场的带动下，该应用延续上月的良好表现，收入按月增长37%。2022年12月，《MeituPic》发布 “AI Art “功能，只需点击一下就能生成创意动漫风格的照片。这帮助该应用在12月第一周（2022/12/4-2022/12/10）的美国iOS应用商店非游戏类应用下载量排名中跃至第3位，相比前一周提升320多位。同时《MeituPic》在美国iOS应用商店的年度订阅 “年度自动更新VIP-33.99美元 “的购买量比前一个月猛增13%。

榜单尾部位置，《Resso》表现令人关注，排名上升3名至第二十八。这是一款音乐和音频类应用，由字节跳动子公司 Moon Video负责开发，该应用收入在2022年9月达到顶峰后略有下降，目前已经接近完全恢复。《Resso》全球收入较上月增加21%，目前在巴西、印度尼西亚和印度等新兴市场很受欢迎。2022年12月1日，他们发布了 “Resso v2.0″，增加了新的音乐分享功能：Song of the Day。在巴西和印度尼西亚市场，该应用在iOS&Google Play的音乐类应用用户支出中排名第一。