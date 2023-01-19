禾赛科技已向美国证监会(SEC)提交招股书，计划以“HSAI”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，高盛、摩根士丹利、瑞信以及华泰国际担任联席主承销商。这意味着，其有望成为“中国激光雷达第一股”。而禾赛最新估值也传已达到 30 亿美元（折合人民币约 202 亿元）

财务数据方面。2019年至2021年，禾赛科技的净收入分别为3.48亿元、4.16亿元以及7.21亿元，净亏损分别为1.20亿元、1.07亿元和2.45亿元；2022年前三季度，禾赛科技的净亏损为1.65亿元，较2021年同期1.75亿元的净亏损有所收窄。更值得一提的是，禾赛还拥有超过 50% 以上的毛利率，比特斯拉、苹果都要高。

融资方面，禾赛科技已累计获得超过5亿美元融资，投资方包括小米、美团、博世、百度、光速、启明等机构。2021年6月，禾赛科技完成超过3亿美元D轮融资，领投方包括高瓴、小米、美团等。华泰美元基金，及老股东光速中国、光速全球、启明创投等机构也参与了该轮融资。

禾赛的主营业务分为三大块：

（1）为移动出行包括 Robotaxi、Robotruck 提供 Pandar 系列和 QT 系列的机械式激光雷达；

（2）为乘用车提供 AT 系列、FT 系列的半/全固态激光雷达；

（3）为移动机器人如配送机器人、清扫机器人等，提供 XT 系列、FT 系列的激光雷达产品。