近日，全球性创新型人工智能科技企业中科智云科技有限公司（中科智云）宣布，公司完成数千万元Pre-A轮融资，由浙商创投旗下管理的国家中小企业发展基金浙普（上海）基金领投。本轮融资将用于加强X-Brain AIoT技术研发，及AI平台迭代升级。

中科智云CEO魏宏峰对此表示，“作为一家人工智能科技公司，本轮融资获得国资背景产业基金的青睐，是对中科智云的持续创新能力和商业落地能力的极大认可，也是对公司未来发展的高度肯定。未来中科智云团队将继续突破创新，致力于为B/G端客户提供零基础、通用的数字化基础设施，拓展X-Brain AI平台在工业，建造，电力，能源，轨交，港口，航空等行业智能化，自动化，无人化的应用。”

数字化转型是国家相关政策支持及未来各行业的重要战略方向，中科智云专注提供数字化生产与运营的行业算法及行业智能化应用开发平台；公司依托自主独创的数字化智理AIoT平台IntelliCloud X-Brain，以先进的多源融合感知计算、小样本主动学习等核心技术，短短几年，为工业、建造、轨交、能源等传统行业提供全方位AI解决方案，摆脱了传统AI赋能所需的大样本大算力的模式，以小样本低算力低成本的方式快速落地智能化应用。

基金管理人浙商创投合伙人杨志龙表示，“我们非常看好中科智云未来的快速扩展和应用。中科智云在实践中已沉淀了丰富的场景经验和技术研发能力，拥有快速精准的算法定制能力的优势，尤其能满足目前传统行业数字化升级中，普遍面临的场景碎片化、环境复杂、对AI技术适应性要求高的难点。我们相信中科智云能持续为谋求数智化升级的企业客户提供AI价值赋能。”