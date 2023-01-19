动点出海获悉，菲律宾农业科技初创公司Mayani已于近日宣布完成了其得到超额认购的170万美元种子轮融资。

据了解，这笔融资由专注于食品科技和农业科技领域的硅谷风投机构AgFunder领投，并且本次也是AgFunder在菲律宾的首笔投资。Atlas Ventures、Accelerating Asia Ventures、Plug and Play Ventures等机构也参与了本次融资。

Mayani由几位连续创业者创立于2019年，主要致力于通过其电商平台帮助农民把农作物产品销售给个人及企业用户。据介绍，成立初期，Mayani主要聚焦于茄子、生菜等吕宋岛当地的农作物产品。不过目前，该平台也涉及了家禽、咖啡、水果等类别的产品。据介绍，Mayani的平台已经汇集了近14万名农民以及1.1万名客户。

值得一提的是，Mayani的平台上也主打销售在外观上有瑕疵的“不完美”农产品（比如体型异于寻常的蔬菜）。Mayani表示，迄今为止，平台上已经向个人用户销售了6.5吨此类产品，并且相应的，有近40吨“不完美”农产品被销往了B2B领域。

针对本次融资的用途，Mayani表示将会进一步加强其运营和供应链方面的水平。此外，另有消息透露，Mayani也正计划启动公司的A轮融资。