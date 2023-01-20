2023年春节，随着防疫新政的落地，“回家过年”的热闹景象不断升温。每日互动大数据联合杭州西湖数据智能研究院共同发布了“2023年春运报告”，从城市瘦身指数、交通类App活跃情况、城市火车站热力值及城市流出人群去向分布等维度，对一线、新一线城市进行数据洞察。数据显示，2023年春运升温强劲，春运抢票的景象逐渐回归，劳务输出大省也敞开怀抱，拥抱陆续归来的“游子”。

2023年春节东莞“瘦身”最快，重庆明显“增重”

每日互动大数据持续关注一线、新一线19个城市的历年春节“瘦身”情况，并发布“瘦身指数”排行。数据显示，2023年春节开始恢复了“熟悉”的感觉。随着新型冠状病毒感染管控降级，选择回乡过年的人也变得多了起来。

数据显示，2023年春节瘦身指数排名第一位的是有“全球最大制造业基地”之称的东莞，瘦身指数为47.1%，意味着东莞有近半数人选择春节回乡看看。紧随其后的是苏州，其瘦身指数达45.0%，深圳市瘦身指数为34.9%，排名第三。值得一提的是，重庆市瘦身指数为-3.3%，开始“增重”。

此外，大部分一线、新一线城市的瘦身指数已经恢复甚至超过了2020年春节同期水平。其中，苏州市、合肥市、东莞市、佛山市、杭州市、长沙市都是恢复情况排名靠前的城市。

2023年春运升温迅速，春运相关App活跃度呈现高增长

2023年春节，铁路与民航的热度如何？每日互动大数据关注了12306、智行火车票、高铁管家、铁友火车票等火车购票类App，航旅纵横、飞常准、航班管家、智行机票等航班值机类App的活跃情况。数据显示，相关App的活跃呈现高增长。

每日互动大数据显示，2023年春节，火车购票类App的活跃度呈现持续上涨的趋势，反映出人们的购票意愿也在持续“升温”。对比历年同期数据，2023年春运售票首日（即2022年12月24日），由于受疫情新形势的影响，大家对于回家过年还持观望态度，因此初期火车购票类App的活跃度处在近三年里最低水平。随着出行和生活的逐渐恢复，人们的“返乡情节”被激活，火车购票类App的活跃度开始高速增长，较历年同期活跃度最大增幅超70.0%。

每日互动大数据进一步观察了一线、新一线城市主要火车站的热力值，热力值数值大于1代表火车站热度高于上一年同期水平。上榜数据显示，天津市、郑州市、西安市、武汉市、深圳市、北京市、东莞市、青岛市、广州市、成都市是火车站热力值排前十的城市。此外，从整体数据看，2023年春节19个城市中有17个城市的火车站都变得比2022年更为忙碌。

在春运和元旦假期的双重影响下，2023年春节航班值机类App的日活也呈现持续上涨的趋势。对比历年同期数据，2023年春节前航班值机类App平均日活较2022年同期增长39.7%，较2021年同期增长62.8%。

粤豫湘皖成2023年春节“归家人”最多的省份

随着疫情新态势逐渐稳定，2023年春节归家的游子变得越来越多。这些返乡的人都去了哪儿呢？

每日互动大数据观察了一线、新一线城市春运第一周流出人群的去向地分布，并制作了2023年春节一线、新一线城市流出人群主流去向地桑基图。数据显示，19个一线、新一线城市中去往广东省、河南省、湖南省、安徽省的人数最多，粤豫湘皖是2023年春节“归家人”最多的省份。从桑基图流向分布看，除了北京市、上海市、宁波市流出人群主流去向地分布较为均匀以外，其他城市的流出人群主要还是去往同省份的其他地区。可见受疫情影响，这几年有更多的务工者选择就近的省内就业机会。