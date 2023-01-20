据悉，新加坡金融科技初创公司Pilon已于日前宣布完成了一笔520万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由Wavemaker Partners领投，并得到了Octava和Polaris Kin的参投。

针对这笔资金的用途，Pilon在一份声明中表示，将会以此提升其数字产品服务水平，扩大公司在菲律宾、柬埔寨等其他现有市场地区的业务规模，并计划在未来一年中把业务扩展至越南、泰国以及印尼。

此外，Pilon透露，公司也有意向针对市场营销与技术发展在业务收购和人才招聘方面进行更多动作。

Pilon成立于2020年，主要致力于推动东南亚地区供应商、B端买方、金融机构自身业务的数字化转型。具体而言，据介绍，Pilon能够通过旗下名为Pilon Plus的供应融资软件服务帮助当地中小微供应商和B端买方从金融机构处获得贷款，并能为其提供更长的还款时间（可以长达120天）。此外，这些客户（尤其是供应商）也可以通过Pilon追踪其欠款发票以及以此发起早期融资。

Pilon表示，基于公司提供的服务，往常会被传统金融机构拒之门外的中小微企业也可以有机会获得急需的发展资金。

根据Pilon官网的数据，公司已经处理了超2300份发票，总价值达3576万美元左右。

未来，Pilon希望能够再积累1000家供应商，并再同5家银行/金融机构展开合作。