马自达独特插电式混合动力的MX-30 e-Skyactiv R-EV已经亮相，这辆车加入了Mazda电气化阵容中的纯电动Mazda MX-30 e-Skyactiv车系。Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV是一款串联插电式混合动力车，为客户提供与纯电动Mazda MX-30相同的价值，同时提供将汽车用作电池电动车的新方式。

R-EV配备17.8 kWh电池，依此电量的纯电动续航里程为85公里，采用Mazda独特的转子引擎技术，全新830 cc单转子汽油引擎可作为发电机，实现更长距离的行驶，而没有里程或充电焦虑。由于引擎和车轮之间没有机械连接，转子装置仅充当发电机，确保MX-30 R-EV始终透过电动马达驱动，以提供无缝的电动车驾驶体验。

凭借半个多世纪的转子引擎开发专业知识，Mazda为此应用选择了转子动力装置，因为它具有从小型、轻便且易于包装的装置，就能产生所需输出功率的独特能力。转子引擎整齐地放置在引擎室中的发电机和高输出电机旁边。17.8 kWh电池和50升油箱的组合创造了一个全球唯一独特系列的插电式混合动力车，灵活的总续航里程超过644公里，而WLTP CO2排放仅为21 g/km，确保了一流的环保性能。

与交流充电和快速直流充电的相容性是另一个好处，这意味着三相交流充电大约需要50分钟，而为了最大限度地提高客户灵活性，直流快速充电可以在大约25分钟内完成。Mazda MX-30 R-EV具有三种驾驶模式，以适应不同的驾驶情况：Normal、EV和Charge，并且由于125 kw / 170 ps的最大马力输出，以及260 Nm的最大扭力，它提供了比145 ps纯电动MX-30略好地加速性能。

从1967年Mazda Cosmo推出到2012年RX-8结束生产，Mazda量产了超过200万台转子引擎。为了满足我们这个时代的需求，转子引擎现在又被用作发电机而不是驱动装置。新型8C转子引擎为830 cc单转子，转子半径为120 mm，转子宽度为76 mm，其紧凑的尺寸可实现与电动马达、减速器和发电机的同轴放置和集成，以实现总宽度小于840 mm的单元，使其无需更改MX-30车身框架即可安装在引擎盖下。

由于使用了铝，引擎比RX-8中使用的双转子瑞nesis引擎轻15公斤以上。使用直接燃油喷射可减少排放并提高燃油经济性，同时引擎还具有EGR废气再循环系统，可在低转速和低负载运行时提高效率。转子发电机配备50升油箱，无需定期加油站停车即可进行长途旅行。而选择17.8 kwh的电池以确保为85公里的纯电动行驶里程提供足够的电量之外，同时也考虑电池在整个车辆生命周期中的环境影响。

MX-30 e-Skyactiv R-EV所具有三种驾驶模式，不会因为不同模式的选择而影响最大车速。只要有足够的电池电量，Normal模式就可以提供电力驱动。如果需要的功率超过电池电量可以提供的功率，例如：在加速时，转子引擎发电机将根据加速的程度启动并为电池提供更多功率。因此，MX-30 e-Skyactiv R-EV提供出色的加速性能，并确保始终可以享受驾驶的乐趣。

当驾驶者希望尽可能长时间地保持电力驱动时，他们可以切换EV模式。此模式将确保车辆仅使用电驱动，直到电池完全耗尽。但是，应该注意的是，如果驾驶者需要突然加速并有目的地将油门踏板明显踩到某个点以上(相当于自排变速箱车辆的Kick-down自动降档开关功能)，转子引擎将启动并产生汽车所需的动力，以尽可能有力地加速。

Charge模式可用于保淳必要的电池量，例如：需要在特定城市环境中节省零排放运行，此外，驾驶者可以选择以10%的增量设置他们想要保留的电池电量。当电池电量低于指定的储备值时，发电机将启动，将电池充电至设定值，并保持之。一旦电池电量超过设定，车将以相当于Normal模式的模式运行，直到电池电量耗尽到指定值。然后，它将使用转子引擎发电机将电池保持在该设定值。