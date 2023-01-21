使曾经最先进的汽车在现代机械旁边感到尴尬过时的并不总是造型或性能，它是多媒体和通信系统。我们认为蓝牙音频、Apple CarPlay 和数字收音机在新车中是理所当然的，但 2000 年代初期的许多高价汽车都缺少这项技术。

早在 2020 年，保时捷就通过为经典 911 提供改装的单 DIN 保时捷经典通信触摸屏单元和为 996 代 911 和原始 986 Boxster 提供双 DIN PCCM Plus 设置来纠正这种情况。现在它为随后的 997 代 911 和 987 Boxster 以及 987 Cayman coupe 和 Cayenne SUV 提出了类似的解决方案。

用于 2003-2008 款 Cayenne 的 PCCM Plus 系统比用于跑车的系统更宽，并且其硬键位于屏幕两侧，而不是下方。但这两款设备均配备 7 英寸触摸屏、蓝牙连接、Apple CarPlay 和 Android Auto，以及带有 2D 或 3D 地图显示的卫星导航。如果您要更换已经提供导航的旧系统，您仍然会在仪表组中看到箭头说明。

并且保时捷首次为欧洲和北美开发了不同的版本。在大西洋东侧销售的设备配备 DAB+ 数字收音机，而在大西洋彼岸销售的设备则配备 SiriusXM 卫星收音机。

还有一个行车电脑，在 911、Boxster 和 Cayman中，还可以选择存储车灯、挡风玻璃刮水器、气候控制和门锁等功能的个人设置，具体取决于汽车上已经安装的设备。

新的信息娱乐系统在美国的售价为 1,475.99 美元，在德国的售价为 1,520.37 欧元，但您必须为地图数据支付额外费用。