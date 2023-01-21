作为新产品更新的一部分，与即将推出的车型年相比，Volvo现在已经优化了XC40 Recharge和C40 Recharge的续航里程(WLTP)和充电功能，在某些车型上，续航里程增加了66公里(XC40 Recharge AWD配置82 kWh电池)。

此外，C40 Recharge和XC40 Recharge提供了三种新的动力系统。其中包括两款后轮驱动车型，这是25年来Volvo首次提供后轮驱动车款，以及新调校的全轮驱动高性能车型。而另一个首创是Volvo内部开发了驱动纯电动C40和XC40车型后轴的第二代永磁电动马达。

后轮动力的回归让Volvo从两款新的后轮驱动动力总成选项开始，由标配175 kW永磁电动马达(e-motor)驱动的后驱车型，与即将推出的170 kW单电机前轮驱动车型相比，其动力输出增加了3%。

在XC40 Recharge单电机中，相同的69 kWh电池容量被保留，但冷却效率的提高意味着它现在可以提供更大的续航里程，并根据WLTP测试可行驶461公里，而之前为425公里。与此同时，C40 Recharge单电机的续航里程从438公里(WLTP)提高到476公里。使用130 kW直流公共快速充电器充电，累积10-80%电量大约需要34分钟。

如果觉得需要更大的功率和续航里程，还可以选择更大的电池，并在后轴上搭配更强大的185 kW永磁电动马达。此第二款新车型配备82 kWh电池组，可使XC40 Recharge单电机续航里程可达515公里(WLTP)，C40 Recharge单电机续航里程则可达533公里(WLTP)。此外，充电功率也有所提高，因为更大的电池组允许以更新的最高速率充电200kW DC(以前最大为150kW DC)，而10-80%的充电大约只需要28分钟。

Volvo的90和60系列中的插电式混合动力车型也配备了新的两相车载充电器，允许这些车型以更快的速度充电(具体取决于市场)。新的车载充电器几乎是这些车型最大充电能力的两倍，其达到了6.4 kW。