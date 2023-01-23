又是一年过去，不知道各位读者2022年过得如何？作为春节后的首期文章（2023.01.16-2023.01.22），本次，我们将和大家一起回顾关于越南外卖市场的一些轶事。

尽管在过去的一年中，东南亚外卖市场并没能延续上年的高速增幅，在该地区继续深化的数字化进程的推动下，该领域却也迎来了“险中堪进”的一年。

根据墨腾创投近日发布的一份数据显示，作为20年至21年间30%的GMV增幅的另一种对比，市场寒冬的2022年期间，东南亚外卖市场规模仅呈现出了5%的增幅，由155亿美元增长至163亿美元。

与去年年初时有机构预测的14.1%的复合年增长率相比，这一数字可能不是多么亮眼，但作为本次增幅的背景，这其中却也有着另一些值得关注的变化——据该机构表示，在去年，作为往常推力来源（印尼、泰国、新加坡）的取代，以菲律宾、马来西亚、越南为代表的较小的外卖市场成为了其主要动力，并且相应的，印尼、泰国、新加坡均呈现出了一定的降幅。

这里先让我们先把菲律宾和马来西亚放在一边，作为这种变化的另一个值得关注的地方，在笔者看来，其中越南外卖市场的崛起或许更为需要我们重视。或者说，不止于此，越南外卖市场已然呈现出了它的积极迹象。

根据东南亚共享出行巨头Grab此前发布的一份数据指出，在2021年11月至2022年5月的半年内，越南用户成为了东南亚地区中下单频次最为频繁的区域用户。而作为这一数据的背景，该机构指出，截至5月份，东南亚消费者在外卖和杂货配送方面的花销较去年11月分时已经呈现出了30%的增长。

GoFood数据也有力地支撑了这一现象。根据该平台不久前发布的数据显示，2022年期间，该外卖平台在印尼和越南的交易规模环比增幅达到了东南亚地区平均水平的两倍，并且GoFood也表示，这两者的交易额也较上年呈现出了一定的增长。

作为这一现象的原因，有观点指出，越南用户在外卖平台上花费的时间会更多，并且当地食品质量的进一步提升也是促使其进行更多花销的关键因素。接下来，随着东南亚市场环境的进一步恢复以及当地数字化进程的继续深化，新的一年，不难预见越南外卖市场也将为我们带来更多新的惊喜。

值此新春佳节，动点出海也祝大家春节愉快，阖家欢乐！

产业&动态

2022年，东南亚外卖平台GMV达到163亿美元：根据墨腾创投于近期发布的一份报告显示，2022年期间，东南亚外卖平台的GMV较上年的155亿美元呈现出了5%的增幅，达到了163亿美元。

其中，就这一增长而言，报告表示，这是近三年以来首次由东南亚地区中包括菲律宾、马来西亚、越南在内的较小的外卖市场所推动。而作为对比，新加坡、印尼、泰国三地的GMV在同期呈现出了下降趋势。另一方面，报告也指出，就具体平台而言，Grab以88亿美元的GMV位居榜首（也是唯一一家在过去三年连续保持GMV增长的平台）。紧随其后的是Foodpanda（31亿美元）、Gojek（20亿美元）、LINE MAN（9亿美元）和Shopee Food（9亿美元）。

京东印尼站宣布关闭旗下物流业务：据悉，JD.id（京东印尼站，由京东和当地投资机构Provident Capital合资成立）已于近日在物流业务的官网上公布，将于当地时间1月22日关闭其当地物流部门JDL Express Indonesia，并且该业务的新用户注册也已于1月1日起停止。而作为这一公告的背景，此前，曾有消息指出，京东印尼站或将退出印尼市场，并在随后裁掉了30%的员工。

印尼或将与比亚迪和特斯拉就电动汽车生产事宜达成协议：据外媒援引印尼政府官员消息表示，印尼将同比亚迪和特斯拉敲定协议，从而在该国境内投资生产电动汽车。目前，该官员尚未透露更多关于此事宜的细节信息。截至报道，比亚迪和特斯拉也尚未对此消息置评。

菲律宾先买后付平台BillEase同Alipay+达成合作：据悉，菲律宾先买后付平台BillEase于近日宣布，已同蚂蚁集团旗下跨境支付解决方案Alipay+达成合作。此后，用户将可以通过BillEase的App访问后者的解决方案，并基于先买后服和无卡分期的方式进行线上消费购物。

投融资

物流初创公司Locad获得1100万美元融资：Locad由前Zalora和前Grab高管于2020年在马尼拉和新加坡成立，主要通过其物流平台（该公司自称为物流引擎）为电商品牌提供链接了仓库和运输方的云供应链服务。具体而言，据Locad透露，平台可跨Shopify、Lazada、Shopee、TikTok Shop等多个销售渠道为客户同步库存，并能通过仓库网络为B2C和B2B订单协调从存储到交付等关节所需的订单履约和运输方面的合作伙伴。

推动印尼农村普惠金融建设，Komunal获得850万美元融资：Komunal成立于2018年，旗下拥有DepositoBPR by Komunal和Komunal P2P Lending两条业务线。其中，DepositoBPR by Komunal（BPR指农村银行，下称为DepositoBPR）旨在帮助印尼居民在无需亲自前往银行的前提下，以政府担保的存款利率在该国的农村银行中开展数字存款活动。据该公司表示，DepositoBPR为印尼的首个针对农村银行的市场平台应用。Komunal P2P Lending则也如该业务名称所述，是一个P2P借贷平台，致力于将当地有贷款需求的中小微企业同可以提供相应贷款的贷方联系起来。

春华创投参与新加坡网络安全公司Blackpanda的1500万美元A轮融资领投：Blackpanda由Gene Yu、Matt Pecot和Kevin McCaffrey于2015年联合创立，主要致力于通过其保险科技平台向客户提供数字取证和事件响应方面的网络安全服务。据介绍，Blackpanda的三位联合创始人都曾在美国陆军特种部队中有过服役，并且公司也主要由来自世界各地的军事特种部队、情报人员、法医、有执法背景的安全专家组成。值得一提的是，该公司也自称是这些地区中的首家此类型的网络安全公司。

硅谷风投机构领投菲律宾农业电商平台Mayani的170万美元融资：Mayani由几位连续创业者创立于2019年，主要致力于通过其电商平台帮助农民把农作物产品销售给个人及企业用户。据介绍，成立初期，Mayani主要聚焦于茄子、生菜等吕宋岛当地的农作物产品。不过目前，该平台也涉及了家禽、咖啡、水果等类别的产品。据介绍，Mayani的平台已经汇集了近14万名农民以及1.1万名客户。

金融科技初创公司Pilon获得520万美元融资：Pilon成立于2020年，主要致力于推动东南亚地区供应商、B端买方、金融机构自身业务的数字化转型。具体而言，据介绍，Pilon能够通过旗下名为Pilon Plus的供应融资软件服务帮助当地中小微供应商和B端买方从金融机构处获得贷款，并能为其提供更长的还款时间（可以长达120天）。此外，这些客户（尤其是供应商）也可以通过Pilon追踪其欠款发票以及以此发起早期融资。

访谈&观点

对话赵冰冰：告别2022，伦敦将会如何在新的一年中继续逆风前行：从愈发收紧的融资动向到更加动荡的市场环境，从企业估值的纷纷下跌再到席卷全球的裁员热潮，不同于异常火热的2021年，对已然过去的2022年来说，“寒冬”可能是科技领域中最为常见的一种状态。

如我们所见，这种鲜明的对比使得这一年充满了更多不确定性的同时，也让人们为之产生了更多疑惑。然而，也正如我们所看到的那样，虽然这特殊时期挑战重重，一些身影却也在其中展示出了足够的韧性，就像此前在远远超出外界预期的2021年中所展示出的那样。那么从这一点出发，如果我们认为这种不断适应且甚至可以驾驭于外部变化的能力不只是一种偶然，那么由此所折射出的这种不变将会远比这些现象本身更为重要——而这也正是伦敦科技领域在过去一年中所在对外宣告的内容。