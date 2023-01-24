据悉，印度新能源电池初创公司Log9（全称为Log9 Materials）已于近日宣布完成了其4000万美元规模的融资，

据了解，这笔融资由该公司去年9月份获得的首笔2000万美元资金和近期获得的另外2000万美元资金构成，且二者均为其B轮融资的一部分。目前，有消息指出，Log9的估值已达到了2.4亿美元左右。

Log9成立于2014年，主要致力于为当地的两轮及三轮新能源车辆研发及生产快充电池。据Log9表示，公司旗下的RapidX系列电池是当地相应生态系统中最快的充电解决方案——根据Log9官网介绍，其RapidX 2000和RapidX 6000型号电池分别能于15和35分钟内充满。而相应的，两者的容量分别为40Ah和120Ah。

值得一提的是，除了电池生产，该公司也同一些当地企业展开了合作，以此提供充电桩服务。

针对本次资金的用途，Log9表示，计划在24年底之前将公司的电池产能提升至2GWH。届时，公司也将启用印度的首条完全集成化的锂电子电池生产线。此外，该公司也表示，除了当前也在着眼的商用电动汽车领域（公司也有针对四轮车辆的电池产品），公司也希望将业务扩展至备用电源和电网电力储存等常备电池领域，并有望在海外试点市场展开推广工作。