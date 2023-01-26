新加坡小吃外卖平台WhyQ日前宣布，已经获得了一笔约108万美元的A2轮融资增投。

据了解，这笔融资由Kairos FoodTech Fund领投。作为本次融资的背景，WhyQ的278万美元规模的首笔A2轮融资曾于2021年关闭。当时，Delivery Hero、Chope、Angel Central、RB Investments参与了这次融资。

WhyQ成立于2014年，公司在官网上自称为新加坡最大的小吃（hawker food）外卖服务商。据介绍，WhyQ拥有超2500家合作摊点，客户数量达15万，且、每天提供近3000份食品。此外，WhyQ也表示，平台1.5美元/件的配送费为全城最低水平。

值得一提的是，除了外卖服务外，WhyQ也推出了名为WhyQ eBiz的电商SaaS平台和记账App WhyQ Kira Kira。其中，前者致力于为电商和食品电商群体提供包含建站、商品管理、营销数据分析等一站式的服务，后者则希望能够帮助小微企业更加便捷地进行交易管理、记账、申请低息贷款等服务。

而作为本次融资的用途之一，WhyQ称，接下来也将继续扩展这两个数字化平台，从而更好的为新加坡和马来西亚的小微企业提供服务（目前已拥有2万多家小微客户）——具体而言，WhyQ透露，作为其2023年规划的一部分，公司预计将向eBiz平台中添加包括店面模版定制、与Shopee&Lazada集成等一系列功能。另一方面，WhyQ也将同更多物流供应商、贷款平台、支付网关展开合作，并计划为WhyQ Kira Kira开发自动销售、费用分类、库存管理、账单支付等新功能。