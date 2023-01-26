沃尔沃集团的风险投资部门已投资加拿大公司 Waabi Innovation Inc，以开发下一代自动驾驶卡车技术。

虽然 Waabi Innovation Inc 不像许多其他开发自动驾驶系统的公司那样出名，但它最近推出了专为大规模商业化和安全部署而设计的 Waabi Driver 自动卡车运输解决方案。它正在使用下一代人工智能技术解决大规模自主问题，还开发了可扩展的高质量模拟器 Waabi World。

这家加拿大公司声称，该模拟器将 Waabi Driver 系统暴露在“各种各样的场景”中，以磨练其驾驶技能。“ Waabi公司 正在使用先进的人工智能技术来测试、评估技能，并最终教会虚拟驾驶员在商业就绪的自动驾驶卡车解决方案中安全高效地驾驶，”沃尔沃集团风险投资总裁 Martin Witt 说。“我们对他们所取得的成就印象深刻，并看到沃尔沃集团可以为他们的业务发展增加可观的战略价值。我们目前正在探索合作方式。”

沃尔沃集团认为，全自动卡车运输服务将有助于提高运力、提供更好的安全性并提高整个行业的效率。它还将在令人厌烦的路线上为司机提供支持。

Waabi 的创始人兼首席执行官 Raquel Urtasun 表示：“有一天，自动驾驶将改变卡车运输和物流，但自动驾驶行业尚未解决这一挑战。” “我们的人工智能优先方法是大规模解锁这一现实的关键。沃尔沃集团对 Waabi 的投资标志着我们旅程的下一步，特别是围绕我们对安全的共同承诺。”