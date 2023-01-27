英国石油公司的 EV 充电装置 BP Pulse 已从 Tritium Charging 订购了大量充电设备。该订单是该制造商有史以来最大的订单，将在美国、欧洲和澳大利亚安装 BP Pulse 品牌的充电器。

订单的确切规模尚未透露，但 Tritium 表示，这是 2022 年 4 月宣布的多年期合同的一部分。它将为 BP Pulse 提供 50 kW RTM 和 150 kW PKM 混合充电器。

Tritium 将 50 kW RTM 充电器称为当今最先进的直流充电器之一。其模块化设计旨在使其适用于经销商、零售店、酒店和其他公共场所。与此同时，150 kW PKM 型号专为车队和重型商业用途而设计。

“Tritium 设想一个电动汽车快速充电无处不在的世界，”Tritium 首席执行官 Jane Hunter 说。“我们感谢 BP 团队的订单，并期待共同努力支持 BP Pulse，因为他们在全球建立了一个可靠、可访问的快速充电网络。”

Tritium 将在两个地点制造充电站。面向美国和欧洲的产品将在其位于田纳西州黎巴嫩的工厂生产，而面向澳大利亚的产品将在布里斯班生产。

“随着 BP 的 EV 充电基础设施在全球范围内的发展，Tritium 是该订单的自然选择，”BP Pulse 首席执行官理查德巴特利特说。“Tritium 拥有全球影响力和行业领先的直流快速充电技术——我们期待着将这些充电器用于三大洲。”

作为最近进军电动汽车充电领域的最新一家石油和天然气巨头，壳牌本周宣布收购美国BP Pulse的广告支持充电网络 Volta，同时，该网络是在英国公司收购 Amply 之后成立的电力公司。