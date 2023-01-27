据报道，通用汽车希望在未来的电动车型中从袋装软包电池转向圆形电池。据媒体报道，电池形式的变化也是通用汽车和 LG Energy Solution 不执行他们在美国建立第四家联合电池工厂的计划的原因。

通用汽车迄今为止一直在使用 LGES 软包电池，但该汽车公司未来的电动汽车平台将支持使用圆形电池。因此，通用汽车未来很可能会采用特斯拉首创的4680规格（直径46毫米，高80毫米）的电芯。

也有迹象表明，通用汽车和LG Energy Solution在美国建设第四家电池厂的计划正是因此而被取消。媒体报道称，通用汽车可以在印第安纳州建造计划中的工厂，而不是在其身边建立新的合作伙伴。不过，这一点尚未得到通用汽车和LGES的证实。当被问及时，通用汽车表示，它已经明确表示自己的计划包括投资第四家美国电池工厂，但不愿对猜测发表评论。LG Energy Solution 则表示，与通用汽车就 Ultium Cells 电池合资企业建设第四家工厂的谈判仍在进行中，“但尚未做出任何决定”。

通用汽车并不是唯一改变电池类型的公司：宝马还确认从 2025 年开始在其“新级别”电动汽车中使用圆形电池，在这种情况下，直径统一为 46 毫米，具有两种不同的高度。据TheElec称，据说沃尔沃和 Stellantis等其他汽车制造商也计划使用这种类型的电池。

特斯拉本月早些时候才宣布，现在每周可以为大约 1,000 辆汽车配备新的 4680 电池。例如，这家加利福尼亚公司正在德克萨斯州 Giga 建造的 Model Y 中安装他们的 4680 圆形电池。然而，与基于 4680 结构电池组的模型并行，具有传统电池组和 2170 电池的 Model Y 型号将继续在奥斯汀建造——因为 4680 的产量不足以填满汽车生产线。

4680 电池也将用于 Tesla Semi 电动卡车和即将推出的 Roadster 2。因此，特斯拉能够以多快的速度扩大自己的 4680 生产对于这些车型的生产非常重要。4680 电池也将从供应商处采购，但何时会大量供应仍是一个悬而未决的问题。特斯拉的电池合作伙伴松下在日本的一条试验线上生产 4680 电池，但批量生产将在北美进行——大概是在堪萨斯州的一家新工厂，该工厂要到 2025 年 3 月才能完工。