HYLA 是 Nikola Motor 公司能源产品的新品牌，负责生产、分销和分配氢气，为其零排放卡车提供燃料。美国的五个地点已被指定开发每天最多 300 公吨的氢气。长期以来，尼古拉Nikola的战略是将其氢基础设施解决方案推向市场，以补充其电动卡车，最好是燃料电池，但也可提供电池。现在公司有了自己的名字，HYLA。

尼古拉在其位于亚利桑那州凤凰城的总部举行的一次活动中，在来自车队、当局、供应商、能源供应商和媒体的约 300 名代表面前宣布了这一消息。HYLA 的目标是在 Nikola 与合作伙伴共同运营的五个项目中每天获取多达 300 公吨 (TPD) 的氢气。到目前为止，这些仅在美国。

位于亚利桑那州尼古拉总部不远的七叶树市的“凤凰氢气中心”(PHH) 将成为最引人注目的地点，最终产能可达每天 150 公吨。Nikola 写道，PHH 将“根据 Nikola 零排放卡车在西南地区产生的需求分阶段建设”。Nikola 表示，第一个 30 吨的阶段预计将于 2024 年下半年完成。但是，最终的投资决定仍需获得监管部门的批准。

对于其余四个站点，Nikola 尚未提供更多详细信息。地点包括拥有 Wabash Valley Resources（50 公制-TPD）的印第安纳州特雷霍特市、宾夕法尼亚州的克林顿县（100 公制-TPD）和拥有 TC Energy（60 公制-TPD）的加利福尼亚州艾伯塔省克罗斯菲尔德。根据“多区域承购协议”，Plug Power 将负责提供高达 125 公制-TPD，Nikola 如此说道。

到 2026 年，这五个地点生产的氢气将在 60 个 HYLA 加气站出售。首批加氢站将建在加利福尼亚州，特别是在安大略省和科尔顿市。这两个城镇都位于洛杉矶/圣贝纳迪诺大都市区。HYLA 还将在长滩港附近运营另一个站点。这三个地点应该会在重要的集装箱港口和那里的工业区周围产生良好的供应。

此外，HYLA 还推出了移动加油设施。特别是在早期（FCEV 卡车的普及率更低），它旨在通过在需要时提供 H2 成为“Nikola 灵活客户服务的一个组成部分”。移动加油系统冷却和压缩氢气，以 700 巴快速为 FCEV 重型卡车加油——而不是欧洲商用车使用的 350 巴。结合另一辆容量为 960 公斤的拖车上的氢气罐，几辆客户卡车将能够“背靠背”加油。

Nikola 首席执行官兼总裁 Michael Lohscheller 表示：“Nikola 是唯一一家成功将革命性新产品、氢燃料电池卡车和完整的氢能源基础设施供应链整合到一个屋檐下的公司。” “我们的 Nikola Tre 燃料电池卡车和灵活的移动加油拖车的亮相为我们的客户展示了真正和可持续的竞争优势，并且是我们正在完成我们设定的目标的重要证明。”

Nikola Energy 总裁 Carey Mendes 表示：“HYLA 品牌通过支持我们的燃料电池电动汽车和其他原始设备制造商的汽车，代表了 Nikola 以氢为重点的能源业务。” “氢能是 HYLA 品牌的催化剂，是我们客户的前瞻性解决方案，可帮助他们实现可持续发展目标，并大幅减少交通部门的整体碳排放量。”

Nikola 目前没有具体说明 HYLA 是否也将来到欧洲。虽然被誉为全球品牌，但所有宣布的项目都与美国有关。据报道，在欧洲，该公司正在与 E.ON 合作开发 H2 卡车的生态系统。到 2027 年，E.On Hydrogen 预计它可以为多达 5,000 辆续航里程可达 800 公里的 Nikola Tre FCEV 提供“绿色”氢气。

Nikola 还宣布，Biagi Bros. 计划在今年第四季度将其 15 辆 Nikola Tre FCEV 氢燃料重型卡车在加利福尼亚州安大略投入使用。物流公司自 2022 年 1 月起成功测试了燃料电池卡车。Biagi Bros 总裁 Andrea Biagi 表示：“在记录了 12,000 多英里后，我们对卡车的性能和规格非常满意，我们准备好继续在今年晚些时候正式建立我们的零排放车队。”