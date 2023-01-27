Hofer Powertrain 已为电动卡车的新兆瓦充电概念申请了专利。所谓的多段架空线充电概念依赖于安装在高速公路和高速公路上的电动卡车的短架空线充电段。

与传统的连续架空线路概念相比，Hofer 更喜欢几个短的部分，这些部分应该能够提供“根据电池团队的最新计算高达 3,000 A 或 3.75 MW”。根据这个概念，电动卡车将远离这些架空线路通道，以电池供电运行。Hofer 表示，“根据目前的估计”，使用这项技术可以将高速公路上商用车辆和卡车的充电时间缩短多达 90%。

来自 Nürtingen 的开发和技术专家对充电解决方案的技术结构评价如下：“架空线充电是通过外部 DC/DC 充电器实现的，它在高速公路上行驶时将电流直接传输到车辆。借助相应车辆系统的无线预先通知，车辆甚至在到达充电区之前就为充电过程做好了最佳准备。这样，电池充电能量可以在相应的架空线段中最大化，从而实现架空线的最佳利用。”

根据 Hofer 的说法，架空线路电压取决于卡车电池的充电水平，也缩写为 SoC。它可以在 600 到 1,250 伏之间变化，他说。在 3,000 安培的电流下，充电功率可达到上述 3.75 MW。开发商表示，架空线的长度应视每辆车所需的能源和车辆的总体数量而定。架空线段原则上可以同时对多辆车进行充电。

根据 Hofer 的说法，该概念还提供了带有标准化 CCS 或 MCS 充电插头系统的第二个充电选项。“我们通过重新思考概念来挑战现状，以实现更高的经济效率、创新、价值和可持续性，”Hofer 高压电池系统开发主管 Gerold Sluka 强调说，然后补充说公司的资源和能源专注于技术一个真实的未来，每个评估和决策都基于强大的测试结果、多阶段模拟和真实客户项目的宝贵经验。该公司认为该技术有助于“提高电动汽车的成本效益”，并为自动驾驶汽车应用带来额外的巨大潜力。

Hofer 参与快速充电场景已有一段时间了。例如，这家总部位于尼尔廷根的公司是最近完成的 D-SEe 研究项目联合体的成员，在此过程中开发了具有 450 kW 充电功率的快速充电站和适用于可重复性的原型车。Hofer 与波鸿大学一起，在该项目中创造了一种具有“最佳功率能量比”和“发热、使用寿命和续航里程之间的有效折衷”的合适电池类型。

包括 Hofer 在内的所有相关公司都受益于作为该项目一部分开展的研发工作。“新测试程序、高端充电电子设备和新通信模块的开发，以及在 88+ kWh 和 15 分钟充电时间下的实际 410 公里续航里程（WLTP：564 公里），绝对是有趣的项目成果，将影响电动汽车的发展，”合作伙伴在将近两周前公开表示。