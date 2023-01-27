印尼全渠道POS服务提供商iSeller日前宣布，已经获得了一笔1200万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由Intudo Ventures领投，并得到了KVision、Mandiri Capital Indonesia、Openspace Ventures的参投。

针对本次融资的用途，iSeller表示，接下来将会进一步提升产品性能和用户体验。

iSeller成立于2016年，除POS业务线外，公司同时也能向中小微企业提供数字支付接入、库存管理、线上开店、市场平台整合、外卖平台整合等一系列的数字化转型服务。而基于这些服务内容，有人士把iSeller成为印尼版的Shopify。

据介绍，iSeller是当前唯一一家与印尼四大电商平台（Tokopedia、Shopee、Lazada、Blibli）全面整合的全渠道销售平台。根据iSeller提供的数据，现阶段，iSeller已经覆盖了印尼的30座城市，并拥有近10万家企业客户。

在业务表现方面，iSeller表示，在过去的两年内，其商家的收购和收入规模增长了四倍以上，且总交易额也增长了近5倍，达到超6亿美元。此外，iSeller也指出，其市场平台整合功能的使用量增加了近15倍，而线上商店渠道的采用量也增加了4倍。

展望未来，iSeller透露，希望在未来三年内实现盈利。而为了实现这一目标，iSeller称，公司下一步的重点是通过合作伙伴扩大其影响范围，并基于更加全面和集成化的商家增值服务提高客户生命周期价值。