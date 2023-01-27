加州电动汽车初创公司 Canoo 已与 GCC Olayan（总承包公司）签署独家协议，成为其电动汽车在沙特阿拉伯的独家经销商。协议第一阶段的重点是 Canoo 车辆的销售、分销、服务维护和维修。除了销售合作伙伴关系，Canoo 和 GCC Olayan 还宣布了建立合资企业的意向，以推出数字汽车生态系统，用于服务维护维修、本地组装并最终在沙特阿拉伯制造。

“多年来与 Olayan 集团公司合作是一种荣幸。我们同意将 Canoo 屡获殊荣的车辆带到该地区，这是基于我们对客户服务的共同承诺。Olayan Group 是一家全球商业领袖，在与一些世界领先品牌建立分销合作伙伴关系方面拥有数十年的经验，他们是支持该地区电动汽车的可靠合作伙伴，”Canoo 董事长兼首席执行官托尼·阿奎拉 (Tony Aquila) 表示。

“我们认识到，沙特阿拉伯对可持续交通解决方案的需求不断增长，部分原因是沙特王国发起了沙特绿色倡议，并承诺到 2060 年实现净零排放。考虑到这一点，我们很高兴签署该产品Olayan 首席执行官 Uwaidh K. Al-Harethi 表示：“与 Canoo 签订了服务分销协议，并为成为其电动汽车在我们市场的独家分销商而感到自豪”，并补充说：“新的合作伙伴关系将结合 GCC Olayan 超过 75 年的经验Canoo 的创新电动汽车技术将在汽车及相关行业开展业务，以满足市场的这一需求，并为全球应对碳排放的努力以及沙特 2030 年愿景的可持续发展目标做出贡献。”

在国内，Canoo在艰难的 2022 年之后仍在提高汽车和电池模块的产量。虽然一些交易（例如与荷兰公司 VDL的生产协议）落空，但这家初创公司仍然有来自沃尔玛、Zeeba和Kingbee的大订单。因此，公司的未来看起来很稳定，尽管提高产量将带来重大的财务挑战。

沙特阿拉伯也是一个快速发展的新兴电动汽车市场，Avass Group、Lucid和富士康（虽然富士康算不上新来者，但他们涉足电动汽车领域）等初创公司正在该国建立汽车生产设施，而西门子正致力于扩大该国的充电基础设施。