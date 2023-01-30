近日，蚂蚁区块链科技(上海)有限公司的“芯端云链一体化可信物联网平台”通过了信通院泰尔实验室首批“集成了5G与物联网的抵质押物管理系统能力（AFT）”评估，也是首个通过该评估的科技企业代表，包括感知能力、连接能力、平台管理能力、数据对接能力、安全保障能力在内的5个能力域，15个能力评估项均符合要求。这意味着该平台的功能完整性、业务适应力、性能领先性获得工信部信通院权威认证。

该平台在面对不同种类的上链设备的属性发生变化时，能准确感知到其数据变化，对于不同类型的设备，系统按照标准数据格式，对不同属性的数据进行封装。并且支持HTTPS，MQTT over TLS，CoAP over DTLS等多种设备与平台的安全连接方式。

芯端云链一体化可信物联网平台主要提供分布式物理资产的可信数字化管理能力，包含物联网设备的数据可信采集、可靠传输上链、高效加密存储、数据智能分析等功能。源头数据传感采用自主研发的MaaS可信上链模组（5G/4G）、链机SDK（车规级）嵌入、RFID电子信标（工业级）等方式，让产业物联网设备智能上链，确保数据源头可信且不可篡改，从而解决物联网数据孤岛问题，助力实体经济中小企业基于设备可信数据的多维度协作。