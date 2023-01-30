微云全息公司（HOLO），一家提供全息数字孪生技术服务提供商，近日宣布推出全息脑机接口数据采集系统，并且获得软件著作权和相应的知识产权保护。

微云全息开发并推出了全息脑机接口数据采集软件系统。该系统将脑机接口和全息3D图像数据生成技术相结合，能够实现两种技术的优势互补，3D全息数字软件技术可以作为脑机接口系统的信息反馈工具，提供更真实丰富、更具激励性的情境反馈，使用户的沉浸式体验更强。而脑机接口可以作为全息3D图像数据生成技术的输入设备，提供更为直接、快捷的输入。

脑机接口数据采集系统的基本原理是把前端模拟放大器获得的脑电数据或其他的生物电信号，通过模拟/数字转换器(A/D 转换器)，变换为数字信号，并通过与计算机的接口传输至计算机中，以便进行后续处理。该系统将脑机接口传输到计算机的数据和全息3D图像数据生成技术相结合，把相应的数据信息进行处理后生成全息3D立体数据。

微云全息的全息脑机接口数据采集系统包括脑电放大全息数据生成部分与数字控制部分和智能算法部分。脑电放大电路主要是完成脑电信号的全息数据放大，以方便实现脑电信号采集系统后续的脑电信号全息数据处理。由于脑电信号是一种十分微弱、噪声背景强的电信号，脑电放大电路是整个数据采集系统影响全息数据生成的重要组成部分。而数字控制部分由数字信号处理（DSP）、AD采样、全息数字滤波等模块组成，智能算法部分是脑电信号通过算法识别并且匹配全息数据完成全息数据生成。全息脑机接口的放大电路提取放大的脑电信号送至AD模数转换，通过DSP控制脑电信号的AD采样，再将AD采样到的数字脑电信号通过DSP送至全息数字滤波处理，并对滤波处理后的脑电信号根据全息数据标签库的全息数据做智能算法识别和智能算法匹配，最后脑电信号通过各种复杂算法和并行通信实现脑电信号生成全息数据显示与保存。

目前微云全息的全息脑机接口系统还在初级阶段，主要应用目标为辅助医疗康复医学，扩展及修复人的认知或运动感觉功能。随着全息脑机接口技术的进一步发展和成熟，其在社交、娱乐、航空航天、机器人、多媒体等领域将会得到广泛应用。