内华达州成为第一个确认 Drive Pilot 系统符合州法规的州后，梅赛德斯-奔驰正式成为第一家将 SAE 3 级有条件自动驾驶引入美国的汽车制造商。在CES 2023 上首次发布后，梅赛德斯-奔驰已获得内华达州的官方合规证书，证明 Drive Pilot 系统符合内华达州第 482A 章自动驾驶汽车的要求。

目前，只有 2024款梅赛德斯 EQS和 2024 款 S 级轿车在美国提供 Drive Pilot 选项，首批车辆将于 2023 年下半年交付给客户。获得认证后，配备 Drive Pilot 的车辆现在可以在内华达州的美国公共高速公路上合法行驶。这些车辆将在美国各地行驶，但 3 级自动驾驶只会在内华达州合法的地区提供。

更具体地说，在合适的高速公路路段和交通密度高的地方，Drive Pilot 可以接管动态驾驶任务，但最高时速可达 40 英里/小时（64 公里/小时）。据梅赛德斯称，速度限制主要是由于政府监管，因为 Drive Pilot 目前是为高流量环境设计的。

尽管如此，这家汽车制造商声称该系统具备以更高速度运行的技术能力，暗示未来将提高速度限制。位于拇指凹槽上方方向盘轮缘上的控制按钮将提醒驾驶员该系统可用。当驾驶员激活系统时，它会控制速度和距离，并引导车辆在其车道内行驶。

据说 Drive Pilot 会考虑路线概况、路线上发生的事件和交通标志等因素。梅赛德斯表示，它还可以对意外的交通情况做出反应并独立处理——例如，在车道内进行规避操作或刹车。Drive Pilot 以驾驶辅助包的环绕传感器为基础，增加了梅赛德斯-奔驰认为安全有条件自动驾驶不可或缺的更多传感器。其中包括 LiDAR、后窗摄像头、用于检测紧急车辆的麦克风以及轮舱中的道路湿度传感器。

配备 Drive Pilot 的车辆还具有冗余的转向和制动执行器以及冗余的车载电气系统。因此，即使这些系统之一发生故障，系统仍可操作，并且可以确保安全地移交给驾驶员。如果驾驶员在越来越紧急的提示和接管时间到期后仍未能收回控制权，系统会以受控方式将车辆制动至静止状态，同时点亮危险警告灯。

一旦车辆停下来，梅赛德斯-奔驰紧急呼叫系统就会启动，车门就会解锁，以便急救人员能够进入车内。继内华达州之后，加利福尼亚州将成为下一个批准梅赛德斯-奔驰 Drive Pilot 系统的州。该汽车制造商已经向国家当局提交了认证文件，并希望在今年晚些时候获得正式批准。