在电动方向上，Genesis 在很短的时间内取得了长足的进步，看来该公司已经为超豪华旗舰产品开了绿灯。Genesis 美国经销商咨询委员会主席Peter Lanzavecchia 在接受《汽车新闻》采访时表示，X Convertible 概念车将投入生产。

Genesis 首席创意官 Luc Donckerwolke 证实了这一消息，但目前对公司的计划知之甚少。然而，Lanzavecchia 对这款车型感到兴奋，因为他告诉该出版物，这将是“该品牌真正的光环旗舰”，并将导致“大量Bentley Continental 敞篷车以旧换新”。Lanzavecchia 继续表示量产模型的成本可能超过 200,000 美元（161,537 英镑/183,950 欧元）甚至超过 300,000 美元（242,306 英镑/275,925 欧元）。虽然这似乎是一个猜测，但他说：“我认为生产这款敞篷车将有助于在句子末尾加上感叹号，表示 Genesis 是一个真正的奢侈品牌。” 他还表示产量可能会非常有限，尽管这并不奇怪。

虽然这一消息尚未得到 Genesis 的正式证实，但 X Convertible 概念车于去年 11 月作为第三个成员亮相，该家族还包括 X 和X Speedium Coupe概念车。它采用引人注目的设计和可伸缩硬顶，前排座椅上方带有“透明天窗”。这保证即使在屋顶关闭时也能提供开放的感觉。

Genesis没有提供有关该概念的很多细节，但这款电动敞篷车具有四座内饰和一个信息娱乐系统的数字仪表盘。机舱也有真皮座椅和羊毛内饰。