根据Sensor Tower发布的报告，2022年韩国手游总下载量与用户支出均有所下滑，加之高品质手游的不断推出，游戏发行商在RPG、动作等重点赛道既面临机遇，又面临挑战。

2022年韩国手游用户支出略有下滑

2021年是韩国手游市场在后疫情时代收入表现最佳的一年，全年用户支出高达58亿美元，较疫情前2019年增长45%。然而数据显示，韩国手游整体收入在2022年开始出现下滑，来到53亿美元。安卓用户支出下降最为明显达12%。

收入份额方面，iOS用户与Google Play用户的支出分别占比20.4%、79.6%。

下载量方面，2022年韩国移动游戏市场下载量为5.2亿，同比下降5.2%。安卓设备手游下载量下降8.3%，反观iOS设备手游下载量则进一步增长8.3%。

同时，iOS与谷歌用户下载量份额分别为21.1%、78.9%，与2021年相比，iOS市场占比有所提高。

RPG手游贡献超60%收入份额

作为韩国最大的手游市场，RPG游戏于2022年贡献了当地超60%收入份额，其中MMORPG子品类表现最为亮眼。

收入增长方面，AR定位、动作、模拟以及棋牌游戏涨幅均超过10%。得益于新赛季的更新与Pokemon Go Fest活动的成功举行，以《宝可梦Go》为代表的AR定位品类收入激增55%。动作手游收入增长则主要源自《地下城与勇士手游》等多款新游的出色表现。

数据显示，2022年韩国下载量最高的游戏品类仍然是超休闲手游。然而较2021年，超休闲游戏下载量下降明显，超过20%。

尽管RPG手游下载量同比略有下降，但韩国市场优质新品不断推出，显示出该赛道极大的活力，同样竞争也将更加激烈。保持活跃的还有动作类手游市场，在《弹壳特攻队》等多款新游的带动下，其下载量同比提高20.2%。除动作游戏外，AR定位与棋牌游戏市场也在2022年获得下载量增长。

韩国发行商主导当地市场收入榜，多款新游收入增长表现亮眼

韩国发行商在当地市场依旧强势，共14款本土手游产品入围2022年手游畅销榜前二十，包括前三名的《天堂W》、《天堂M》以及《奥丁：神叛》。

作为韩国知名游戏IP的《地下城与勇士手游》一经上线，便快速冲上韩国手游畅销榜第5名，热度可见一斑。除此之外，另有4款新游入围2022年韩国手游畅销榜Top20，分别为《HIT2》、《赛马娘Pretty Derby》、《弹壳特攻队》与《MU Origin 3》。

2022年韩国市场收入突破1亿美元的7款手游中，MMORPG类多达5款，动作类与体育类各1款。

海彼旗下Rougelike割草游戏《弹壳特攻队》快速受到韩国玩家追捧，仅半年时间便成功冲上2022年韩国手游下载榜榜首。该游戏在韩国已获得近500万下载量。《宝可梦Go》与《ROBLOX》分获下载排行第2、3位。

2022年手游下载榜前二十中，新游占据5个席位，涉及动作、RPG与策略多个品类。这一方面与韩国玩家追求时下流行，乐于尝试新游的心理有关，另一方面也反映出游戏发行商对韩国市场的重视与信心。

2022年韩国多款新游收入增长表现亮眼，并有7款成功入围收入增长榜Top10。其中《地下城与勇士手游》收入增长超1亿美元。

《云上城之歌》通过明星代言与幸运轮盘开奖等活动成功实现收入提升，增长排名上升至第5。

下载量增长方面，新游《弹壳特攻队》与《地下城与勇士手游》分别拿下第1、2名。以《Goose Goose Duck》为代表的社交聚会手游在韩热度大涨，有望成为又一潜力赛道。

中国出海韩国发行商侧重中重度手游市场

2022年闯进韩国手游畅销榜Top100的中国出海手游共34款，合计收入为8.5亿美元，占Top100手游总收入的21.7%。

MMORPG手游一直是中国发行商出海韩国的重要赛道，其整体表现也不负众望，包括《云上城之歌》、《奇迹之剑》在内共6款MMORPG手游挺进2022年出海韩国手游畅销榜Top20。4X策略游戏同样表现不俗，入围产品有5款。

由于韩国玩家对于中重度手游的格外热衷，中国出海发行商也更加侧重韩国中重度手游市场布局。2022年入围出海韩国手游下载榜Top20中，中重度产品占比达75%。

海彼Roguelike割草游戏《弹壳特攻队》迅速蹿红，超越《PUBG MOBILE》成为2022年韩国市场下载量最高的出海手游。以保护狗头为投放广告素材的策略手游《Valor Legends》吸量表现良好，在出海下载榜上排名第3。另一款以保护狗头为内容的超休闲手游《Save the Doge》同样榜上有名。

韩国玩家对于IP授权手游接受程度较高，代表游戏包括《暗黑破坏神：不朽》、《英雄联盟手游》。